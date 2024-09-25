З 1 жовтня стартують перші онлайн-аукціони «Земельного банку» — деталі

Найбільша кількість земельних ділянок зосереджена у Вінницькій, Запорізькій та Черкаській областях.

З 1 жовтня стартують перші онлайн-аукціони у межах проекту «Земельний банк», які відкривають можливість прозорої оренди державних земель. Про це повідомляє Фонд державного майна України.

«Цей проєкт створює рівні умови для всіх учасників ринку, де кожен має можливість взяти участь в онлайн-аукціонах на справедливих умовах. Його мета – забезпечити нові можливості для розвитку сільського господарства», - зазначили у ФДМУ.

Кількість оголошених аукціонів з оренди державних земель постійно зростає. Наразі їх вже 65 і охоплюють вони 9 областей України.

Вказується, що найбільша кількість земельних ділянок зосереджена у Вінницькій, Запорізькій та Черкаській областях.

«Сьогодні фермери та агрокомпанії мають можливість обрати землі з понад 4000 га. На аукціонах представлені земельні ділянки від невеликих господарств у 2 га до значних масивів у 262 га. Стартова ціна оренди – від 9 тис. гривень до 1,14 млн грн. Однак переможе найвища пропозиція, яка буде визначена в ході прозорого онлайн-аукціону», - наголосили у Фонді.

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