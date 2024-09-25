С 1 октября стартуют первые онлайн-аукционы «Земельного банка» — детали

Наибольшее количество земельных участков сосредоточено в Винницкой, Запорожской и Черкасской областях.

С 1 октября стартуют первые онлайн-аукционы в рамках проекта «Земельный банк», открывающие возможность прозрачной аренды государственных земель. Об этом сообщает Фонд государственного имущества Украины.

«Этот проект создает равные условия для всех участников рынка, где у каждого есть возможность принять участие в онлайн-аукционах на справедливых условиях. Его цель – обеспечить новые возможности для развития сельского хозяйства», - отметили в ФГИУ.

Число объявленных аукционов по аренде государственных земель постоянно растет. В настоящее время их уже 65 и охватывают они 9 областей Украины.

Указывается, что наибольшее количество земельных участков сосредоточено в Винницкой, Запорожской и Черкасской областях.

«Сегодня фермеры и агрокомпании имеют возможность выбрать земли из более чем 4000 га. На аукционах представлены земельные участки от небольших хозяйств в 2 га до крупных массивов в 262 га. Стартовая цена аренды – от 9 тыс. гривен до 1,14 млн. грн. Однако победит высшее предложение, которое будет определено в ходе прозрачного онлайн-аукциона», - отметили в Фонде.

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