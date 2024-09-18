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Що гальмує домовленості між США та ЄС на кредит Україні на $50 млрд з російських активів

11:28, 18 вересня 2024
США та ЄС намагаються обійти законодавчі перепони для доступу до активів рф.
Що гальмує домовленості між США та ЄС на кредит Україні на $50 млрд з російських активів
Джерело фото: ArmyInform
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США та Європа намагаються узгодити надання Україні кредиту на 50 мільярдів доларів, використовуючи заморожені активи Центрального банку рф, однак через законодавчі обмеження цей процес гальмується. Про це пише The New York Times.

Американські та європейські офіційні особи прагнуть завершити домовленості до кінця року, особливо в контексті наближення президентських виборів у США. Якщо Дональд Трамп здобуде перемогу, підтримка України може ослабнути, що робить цей кредит критично важливим.

Основною проблемою є різні правові системи США та Європи. У ЄС зберігається більша частина російських активів, і закон вимагає переглядати санкції кожні півроку, що створює ризики для надання довгострокового кредиту. Білий дім вважає, що, якщо ЄС не змінить закони про санкції, Конгресу США доведеться затвердити додаткові фінанси для України. Однак це політично складне завдання.

Деякі європейські офіційні особи пропонували продовжити період санкцій до 12 або 36 місяців, що дозволило б скоротити витрати США. Водночас Угорщина виступила проти подовження санкційного періоду, бажаючи дочекатися результатів виборів у США.

Наразі план залишається в підвішеному стані, і без досягнення угоди між США та ЄС реалізація програми відновлення України під загрозою.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», замість погодженого у червні країнами G7 надання 50 млрд доларів США за рахунок заморожених активів рф у ЄС планують задіяти новий план.

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