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У Тверській області рф після атаки дронів вибухнув склад боєприпасів, відео

10:34, 18 вересня 2024
У місті Торопець на території складу могли знаходитися тисячі боєприпасів різного призначення.
У Тверській області рф після атаки дронів вибухнув склад боєприпасів, відео
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У ніч із 17 на 18 вересня в російському місті Торопець Тверської област після атаки дронів вибухнув склад боєприпасів та сталася пожежа. Про це повідомили місцеві жителі у соцмережах.

Російські пропагандисти стверджували, що сили ППО армії країни-агресора рф здійснювали відбиття масової атаки безпілотників у небі над Торопцем.

Після інциденту у регіоні розпочалася часткова евакуація.

Потенційно, на території арсеналу могло знаходитися 30 тисяч тонн боєприпасів різного призначення.

У мережі також оприлюднили відео інциденту, на якому помітно заграву пожежі та чути детонацію.

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