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В Тверской области рф после атаки дронов взорвался склад боеприпасов, видео

10:34, 18 сентября 2024
В городе Торопец на территории склада могли находиться тысячи боеприпасов разного назначения.
В Тверской области рф после атаки дронов взорвался склад боеприпасов, видео
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В ночь с 17 на 18 сентября в российском городе Торопец Тверской области после атаки дронов взорвался склад боеприпасов и произошел пожар. Об этом сообщили местные жители в соцсетях.

Российские пропагандисты утверждали, что силы ПВО армии страны-агрессора рф осуществляли отражение массовой атаки беспилотников в небе над городом Торопцем.

После инцидента в регионе началась частичная эвакуация.

Потенциально на территории арсенала могло находиться 30 тысяч тонн боеприпасов разного назначения.

В сети также обнародовали видео инцидента, на котором заметно зарево пожара и слышна детонация.

 

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