Во Львове сгорел кинотеатр «Дзвін»: предварительная причина пожара – поджог

Во Львове возле памятника Бандере полностью уничтожен огнем кинотеатр «Дзвін».

Фото: Львовский горсовет

Сегодня утром, около 6:00, во Львове возник пожар в здании кинотеатра «Дзвін», который расположен неподалеку от памятника Степану Бандере. Как сообщает Львовский городской совет, помещение кинотеатра полностью сгорело, и предварительно основной причиной пожара считается поджог.

Несмотря на значительные материальные потери, пострадавших нет. Однако соседние здания, включая бизнес-объекты и частные дома, получили повреждения.

На месте происшествия сейчас работают спасатели и правоохранители, которые расследуют обстоятельства пожара.

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