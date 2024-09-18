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Во Львове сгорел кинотеатр «Дзвін»: предварительная причина пожара – поджог

11:10, 18 сентября 2024
Во Львове возле памятника Бандере полностью уничтожен огнем кинотеатр «Дзвін».
Во Львове сгорел кинотеатр «Дзвін»: предварительная причина пожара – поджог
Фото: Львовский горсовет
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Сегодня утром, около 6:00, во Львове возник пожар в здании кинотеатра «Дзвін», который расположен неподалеку от памятника Степану Бандере. Как сообщает Львовский городской совет, помещение кинотеатра полностью сгорело, и предварительно основной причиной пожара считается поджог.

Несмотря на значительные материальные потери, пострадавших нет. Однако соседние здания, включая бизнес-объекты и частные дома, получили повреждения.

На месте происшествия сейчас работают спасатели и правоохранители, которые расследуют обстоятельства пожара.

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