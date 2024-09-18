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Стала известна предварительная причина задержания Александра Усика в аэропорту Кракова

09:59, 18 сентября 2024
Служба аэропорта Кракова отказывала пускать на самолет Александра Усика и его тренера Сергея Лапина, утверждая, что их состояние «непригодно для путешествия самолетом».
Стала известна предварительная причина задержания Александра Усика в аэропорту Кракова
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Как известно, 17 сентября украинский боксер Александр Усик был задержан в аэропорту Кракова. Позже промоутер Анджей Василевский со ссылкой на менеджера Усика Александра Красюка рассказал, что службы аэропорта по непонятным причинам не хотели пускать на борт самолета его товарища. Усик заявил, что сам не улетит, и был против задержания друга. В результате задержали обоих.

Как пишет ESPN со ссылкой на собственный источник, Александр Усик был задержан в аэропорту Кракова из-за «непригодного состояния для полета».

Отмечается, что кроме Усика польские правоохранители задержали также его тренера Сергея Лапина. Служба аэропорта отказывала обоим садиться на самолет, утверждая, что их состояние «непригодно для путешествия самолетом». Несмотря на попытки Усика объяснить, что с ними все в порядке и они устали после 14-часовой поездки из Киева, из-за языкового барьера и категоричной позиции боксера, они были задержаны.

Издание добавляет, что и Усика, и Лапина через некоторое время отпустили.

На данный момент Александр Усик официально информацию не подтвердил, но заявил, что «произошло недоразумение».

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