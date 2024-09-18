Практика судів
  1. В Україні
  2. / У світі

Стала відома попередня причина затримання Олександра Усика в аеропорту Кракова

09:59, 18 вересня 2024
Служба аеропорту Кракова відмовляла пускати на літак Олександра Усика та його тренера Сергія Лапіна, стверджуючи, що їхній стан «непридатний для подорожі літаком».
Стала відома попередня причина затримання Олександра Усика в аеропорту Кракова
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як відомо, 17 вересня українського боксера Олександра Усика затримали в аеропорту Кракова. Згодом промоутер Анджей Василевський з посиланням на менеджера Усика Олександра Красюка розповів, що служби аеропорту з незрозумілих причин не хотіли пускати на борт літака його товариша. Усик заявив, що сам не полетить, і був проти затримання друга. В результаті затримали обох.

Як пише ESPN з посиланням на власне джерело, Олександра Усика затримали в аеропорту Кракова через «непридатний стан для польоту».

Зазначається, крім Усика польські правоохоронці затримали також його тренера Сергія Лапіна. Служба аеропорту відмовляла обом сідати на літак, стверджуючи, що їхній стан «непридатний для подорожі літаком». Попри намагання Усика пояснити, що з ними все гаразд і вони втомилися після 14-годинної поїздки з Києва, через мовний бар'єр і категоричну позицію боксера, їх було затримано.

Видання додає, що і Усика, і Лапіна через деякий час звільнили.

Наразі Олександр Усик офіційно інформацію не підтвердив, але заявив, що «сталося непорозуміння».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
XX з’їзд суддів України – текстова та онлайн трансляція, день перший

Вибори судді Конституційного Суду, затвердження нової редакції Кодексу суддівської етики.

Ще одна кандидатка на посаду судді місцевого суду відмовилася від посади судді

Представник прокуратури не захотіла змінювати кабінет прокурора на суддівську мантію.

Аудит повноважень органів суддівського врядування та самоврядування відбудеться у 2025 році – ВРП

Буде вирішуватися питання оптимізації органів суддівського врядування, але загроза нависне над РСУ.

Поліція та прокуратура розпочали розшук військовослужбовців, які зникли безвісти у Курській області

Рідні військовослужбовців за допомогою правоохоронних органів та судів намагаються дізнатися про долю своїх близьких.

Члени Вищої ради правосуддя хочуть працювати і після закінчення строку своїх повноважень – до моменту поки не оберуть нових членів ВРП

У ВРП кажуть про необхідність забезпечення інституційної безперервності роботи Вищої ради правосуддя.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Гончарова
    Ірина Гончарова
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді