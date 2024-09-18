Стала відома попередня причина затримання Олександра Усика в аеропорту Кракова

Служба аеропорту Кракова відмовляла пускати на літак Олександра Усика та його тренера Сергія Лапіна, стверджуючи, що їхній стан «непридатний для подорожі літаком».

Як відомо, 17 вересня українського боксера Олександра Усика затримали в аеропорту Кракова. Згодом промоутер Анджей Василевський з посиланням на менеджера Усика Олександра Красюка розповів, що служби аеропорту з незрозумілих причин не хотіли пускати на борт літака його товариша. Усик заявив, що сам не полетить, і був проти затримання друга. В результаті затримали обох.

Як пише ESPN з посиланням на власне джерело, Олександра Усика затримали в аеропорту Кракова через «непридатний стан для польоту».

Зазначається, крім Усика польські правоохоронці затримали також його тренера Сергія Лапіна. Служба аеропорту відмовляла обом сідати на літак, стверджуючи, що їхній стан «непридатний для подорожі літаком». Попри намагання Усика пояснити, що з ними все гаразд і вони втомилися після 14-годинної поїздки з Києва, через мовний бар'єр і категоричну позицію боксера, їх було затримано.

Видання додає, що і Усика, і Лапіна через деякий час звільнили.

Наразі Олександр Усик офіційно інформацію не підтвердив, але заявив, що «сталося непорозуміння».

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