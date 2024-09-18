Затримання Олександра Усика у Кракові — Андрій Сибіга заявив, що направить ноту Польщі

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розкрив деталі звільнення Усика після затримання у краківському аеропорту.

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Як відомо, 17 вересня українського боксера Олександра Усика затримали в аеропорту Кракова.

Згодом Президент України Володимир Зеленський повідомив, що спортсмена відпустили і більше його ніхто не затримує.

«Я був обурений таким ставленням до нашого громадянина й чемпіона», - заявив Глава держави.

Він зазначив, що доручив міністру закордонних справ України Андрію Сибізі та міністру внутрішніх справ України Ігорю Клименку розібратися в усіх деталях інциденту в аеропорту Кракова.

«Щойно мені повідомили, що все вже добре, нашого чемпіона відпустили і більше його ніхто не затримує», - сказав Зеленський.

Через деякий час сам Олександр Усик на своїй сторінці у Instagram заявив, що інцидент вичерпаний і він вільний.

За словами спортсмена, сталося «непорозуміння, яке швидко вирішилося».

Він висловив вдячність суспільству та дипломатам за підтримку через даний інцидент.

«Респект польським правоохоронцям, які виконують свою роботу, незважаючи на зріст, вагу, розмах рук і регалії», - додав спортсмен.

Згодом міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у своєму Twitter розкрив деталі звільнення Усика після затримання у краківському аеропорту.

Чиновник зазначив, що представники міністерства за дорученням президента «негайно відреагували на затримання» чемпіона в Кракові та «сприяли його звільненню».

«Деталі мені повідомив наш Генконсул. Ми вважаємо такі дії непропорційними та неприпустимими щодо нашого чемпіона і надішлемо відповідну ноту польській стороні», - розповів глава МЗС.

У МЗС України додали, що Сибіга «координував дії українських дипломатів, перебуваючи на кордоні України та Румунії».

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