Українського боксера Олександра Усика затримали в аеропорту Кракова, відео

Олександра Усика затримала поліція в аеропорту польського міста Краків.

У вівторок, 17 вересня, чемпіона світу WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександра Усика (22-0, 14 КО) затримала поліція в аеропорту Кракова. Про це повідомив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань молоді та спорту Жан Беленюк.

Трохи згодом дружина українського боксера Катерина запевнила, що хвилюватися немає підстав.

«Все нормально, все добре. Пізніше Олександр все пояснить. Нічого кримінального не сталось», – написала Катерина на своїй сторінці у Instagram.

У свою чергу речник МЗС Георгій Тихий у коментарі «УП» повідомив, що генеральний консул уже виїхав до аеропорту Кракова, для зʼясування обставин ситуації.

«Українська сторона категорично не сприймає продемонстроване на відео ставлення до свого громадянина та чемпіона. Крім того, Міністр Андрій Сибіга уже звернуся до свого польського колеги з метою негайно вирішити цю ситуацію. Міністр також доручив Генконсулу висловити протест та обурення таким ставленням», – сказав Тихий.

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