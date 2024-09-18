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Украинского боксера Александра Усика задержали в аэропорту Кракова, видео

00:01, 18 сентября 2024
Александра Усика задержала полиция в аэропорту польского города Краков.
Украинского боксера Александра Усика задержали в аэропорту Кракова, видео
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Во вторник, 17 сентября, чемпиона мира WBC, WBO, WBA и IBO в сверхтяжелом весе Александра Усика (22-0, 14 КО) задержала полиция в аэропорту Кракова. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по молодежи и спорту Жан Беленюк.

Чуть позже жена украинского боксера Екатерина заверила, что беспокоиться нет оснований.

«Все нормально, все хорошо. Позже Александр все объяснит. Ничего криминального не произошло», – написала Екатерина на своей странице в Instagram.

В свою очередь, спикер МИД Георгий Тихий в комментарии «УП» сообщил, что генеральный консул уже выехал в аэропорт Кракова, для выяснения обстоятельств ситуации.

«Украинская сторона категорически не воспринимает продемонстрированное на видео отношение к своему гражданину и чемпиону. Кроме того, Министр Андрей Сибига уже обратился к своему польскому коллеге с целью немедленно разрешить эту ситуацию. Министр также поручил Генконсулу выразить протест и возмущение таким отношением», – сказал Тихий.

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