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Задержание Александра Усика в Кракове — Андрей Сибига заявил, что направит ноту Польше

08:15, 18 сентября 2024
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига раскрыл детали освобождения Усика после задержания в краковском аэропорту.
Задержание Александра Усика в Кракове — Андрей Сибига заявил, что направит ноту Польше
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Как известно, 17 сентября украинский боксер Александр Усик был задержан в аэропорту Кракова.

Впоследствии Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что спортсмен отпущен и больше его никто не задерживает.

«Я был возмущен таким отношением к нашему гражданину и чемпиону», - заявил Глава государства.

Он отметил, что поручил министру иностранных дел Украины Андрею Сибиге и министру внутренних дел Украины Игорю Клименко разобраться во всех деталях инцидента в аэропорту Кракова.

«Только что мне сообщили, что все уже хорошо, нашего чемпиона отпустили и больше его никто не задерживает», - сказал Зеленский.

Через некоторое время сам Александр Усик на своей странице в Instagram заявил, что инцидент исчерпан и свободен.

По словам спортсмена, произошло «разрешившееся недоразумение».

Он выразил благодарность обществу и дипломатам за поддержку из-за данного инцидента.

«Респект польским правоохранителям, выполняющим свою работу, несмотря на рост, вес, размах рук и регалии», - добавил спортсмен.

Позже министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в своем Twitter раскрыл детали освобождения Усика после задержания в краковском аэропорту.

Чиновник отметил, что представители министерства по поручению президента «немедленно отреагировали на задержание» чемпиона в Кракове и «способствовали его освобождения».

«Детали мне сообщил наш генконсул. Мы считаем такие действия непропорциональными и недопустимыми по отношению к нашему чемпиону и пришлем соответствующую ноту польской стороне», - рассказал глава МИД.

В МИД Украины добавили, что Сибига «координировал действия украинских дипломатов, находясь на границе Украины и Румынии».

Обстоятельства задержания Александра Усика в Польше

Промоутер Анджей Василевский со ссылкой на менеджера Усика Александра Красюка в комментарии изданию Przeglad Sportowy рассказал, что боксер приехал на автомобиле из Киева в Краков, откуда собирался вылететь на тренировочный сбор в Испанию. Однако службы по непонятным причинам не хотели пускать на борт самолета его товарища. Усик заявил, что сам не улетит, и был против задержания друга. В результате задержали обоих.

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