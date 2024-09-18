У Львові згорів кінотеатр «Дзвін»: попередня причина пожежі – підпал

У Львові біля пам’ятника Бандері повністю знищено вогнем кінотеатр «Дзвін».

Фото: Львівська міськрада

Сьогодні вранці, близько 6:00, у Львові виникла пожежа в будівлі кінотеатру «Дзвін», що розташований неподалік пам'ятника Степану Бандері. Як повідомляє Львівська міська рада, приміщення кінотеатру повністю згоріло, і попередньо основною причиною пожежі вважається підпал.

Незважаючи на значні матеріальні втрати, постраждалих немає. Однак сусідні будівлі, включно з бізнес-об'єктами та приватними помешканнями, зазнали пошкоджень.

На місці події зараз працюють рятувальники та правоохоронці, які розслідують обставини пожежі.

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