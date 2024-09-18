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Что тормозит договоренности между США и ЕС на кредит Украине на $50 млрд из российских активов

11:28, 18 сентября 2024
США и ЕС пытаются обойти законодательные преграды для доступа к активам рф.
Что тормозит договоренности между США и ЕС на кредит Украине на $50 млрд из российских активов
Источник фото: ArmyInform
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США и Европа пытаются согласовать предоставление Украине кредита на 50 миллиардов долларов, используя замороженные активы Центрального банка рф, однако из-за законодательных ограничений этот процесс тормозится. Об этом пишет The New York Times.

Американские и европейские официальные лица стремятся завершить договоренности до конца года, особенно в контексте приближения президентских выборов в США. Если Дональд Трамп одержит победу, поддержка Украины может ослабнуть, что делает этот кредит критически важным.

Основной проблемой являются разные правовые системы США и Европы. В ЕС хранится большая часть российских активов, и закон требует пересматривать санкции каждые полгода, что создает риски для предоставления долгосрочного кредита. Белый дом считает, что, если ЕС не изменит законы о санкциях, Конгрессу США придется утвердить дополнительные финансы для Украины. Однако это политически сложная задача.

Некоторые европейские официальные лица предлагали продлить период санкций до 12 или 36 месяцев, что позволило бы сократить расходы США. В то же время Венгрия выступила против продления санкционного периода, желая дождаться результатов выборов в США.

Сейчас план остается в подвешенном состоянии, и без достижения соглашения между США и ЕС реализация программы восстановления Украины под угрозой.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», вместо согласованного в июне странами G7 предоставления 50 млрд долларов США за счет замороженных активов рф в ЕС планируют задействовать новый план.

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