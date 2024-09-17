Замість погодженого у червні країнами G7 надання 50 млрд доларів США за рахунок заморожених активів рф у ЄС планують задіяти новий план – FT

ЄС може дати Україні до 40 млрд євро кредитів замість 50 млрд доларів, які G7 планували надати за рахунок заморожених активів рф – FT.

Європейський Союз може надати Україні до 40 мільярдів євро кредитів до кінця 2024 року, незалежно від участі США. Цей план може бути реалізований замість погодженого у червні країнами G7 надання 50 млрд доларів США за рахунок заморожених активів рф. Про це повідомляє Financial Times.

Нагадаємо, у червні 2024 року країни «Великої сімки» (G7) домовилися надати 50 млрд доларів Україні.

«З метою підтримки поточних і майбутніх потреб України в умовах тривалої оборони від війни росії, G7 досягла консенсусу щодо запуску механізму семи додаткових кредитів для збільшення надходжень до бюджету України (Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine), щоб надати Україні близько 50 млрд доларів США додаткового фінансування до кінця року» - зазначили тоді країни G7 у фінальному комюніке.

Гроші мали виділятися на безповоротній основі, а це означало б, що борг України за таким «кредитом» збільшуватися не буде, і ці кошти не потребуватимуть повернення. «Погашатися» цей кредит мав з доходів, які генерують заморожені російські активи. Нагадаємо, що значна частина цих активів у формі цінних паперів заморожені на рахунках у бельгійському депозитарії Euroclear.

Втім, ці кошти поки не передані.

У середині серпня міністр фінансів Сергій Марченко закликав західних союзників прискоритися з виділенням цих 50 мільярдів, стверджуючи, що затримки з поставками озброєнь призвели до зростання дефіциту бюджету, через що Київ змушений шукати гроші, щоб платити зарплату військовим. За його словами, Україна перебуває в дуже вразливому становищі, а кредит у розмірі 50 мільярдів є «чарівним рішенням», яке дозволить закупити військові товари і не допустити падіння фінансового стану, що може занепокоїти кредиторів, таких як МВФ.

Також український Уряд, судячи із заяв прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, покладав великі сподівання на надання Україні 50 млрд доларів, аби закрити потребу для державного бюджету на 2025 рік.

Втім, США, щоб забезпечити стабільний потік доходів від обслуговування кредиту, зажадали гарантій, які б забезпечили тривале заморожування активів рф.

Як раніше писали іноземні медіа, Єврокомісія представила три нові варіанти продовження санкцій щодо заморожених російських активів, що є ключовим для забезпечення кредиту на 50 мільярдів доларів від «Великої сімки».

Втім, як зазначає Financial Times, тепер замість плану «А» розглядається план «Б», який передбачає надання Україні кредитів, остаточна сума яких може становити від 20 до 40 мільярдів євро і буде визначена Єврокомісією після консультацій з країнами-членами.

У пропозиції йдеться про те, що необхідно терміново прийняти план до кінця жовтня, щоб позика Союзу могла бути видана до кінця 2024 року.

Для ухвалення рішення достатньо підтримки більшості держав Євросоюзу. Оскільки одноголосне рішення не потрібне, усувається загроза, що Угорщина може заветувати план.

Як пише FT, у рамках плану «Б» Брюссель розглядає збільшення обсягу запозичень європейської спільноти та залучення коштів із загального бюджету ЄС. Для погашення кредиту все одно використовуватимуть доходи від заморожених російських активів у розмірі 2,5-3 млрд євро на рік. Наразі ці прибутки спрямовують в Україну через бюджет ЄС, пише Financial Times. При цьому брюссельські чиновники сподіваються, що США зрештою компенсують витрати, нехай і у віддаленій перспективі.

Автор: Наталя Мамченко

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