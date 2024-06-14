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Лідери G7 оприлюднили фінальне комюніке про спрямування Україні 50 млрд доларів США до кінця року, документ

20:59, 14 червня 2024
Країни G7 наголосили, що питання конфіскації заморожених активів рф залишається на порядку денному.
Лідери G7 оприлюднили фінальне комюніке про спрямування Україні 50 млрд доларів США до кінця року, документ
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Як відомо, лідери G7 домовилися про спрямування Україні близько 50 млрд доларів США до кінця року. Кошти будуть виділені у вигляді кредитів, платити за якими Україна буде за рахунок відсотків від заморожених активів рф. Мінфін публікує фінальне комюніке про спрямування Україні 50 млрд доларів. 

У спільному комюніке зазначається:

"Ми [G7], як і раніше, прагнемо розвіяти будь-які хибні уявлення про те, що час на боці росії, що руйнування інфраструктури та засобів до існування не мають для росії жодних наслідків, або що росія може перемогти, спричинивши економічний крах України. З метою підтримки поточних і майбутніх потреб України в умовах тривалої оборони від війни росії, G7 досягла консенсусу щодо запуску механізму семи додаткових кредитів для збільшення надходжень до бюджету України (Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine), щоб надати Україні близько 50 млрд доларів США додаткового фінансування до кінця року". 

Всі країни "Великої сімки" зобов'язалися зберігати активи рф знерухомленими доти, доки рф не заплатить за скоєні злочини проти України. 

Країни запевнили, що працюватимуть над отриманням дозволу у відповідних юрисдикціях на використання майбутніх прибутків для обслуговування та погашення кредитів. 

Водночас сторони наголосили, що питання конфіскації заморожених активів рф залишається на порядку денному. У юрисдикціях G7 зберігається близько 280 млрд доларів США заморожених суверенних активів росії. 

Це рішення прокоментував Міністр фінансів України Сергій Марченко.

“Рішення лідерів G7 є потужним сигналом єдності демократичного світу. росія повинна відчути ціну агресивної війни проти України і заплатити за свої протиправні дії. Використання прибутків від знерухомлених активів рф є одним із перших кроків на цьому шляху. 50 млрд доларів США дозволять забезпечити найнагальніші потреби України у 2025 році і посилити стійкість в умовах широкомасштабної війни”, - сказав Марченко. 

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Сергій Марченко заявив, що Україна мала власні ключові умови до «Великої сімки» щодо виділення 50 млрд доларів.

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