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$50 млрд кредиту, який погашатиметься за рахунок прибутку від заморожених активів рф – Сергій Марченко розповів, які умови називала Україна

17:02, 14 червня 2024
На саміті G7 ухвалено рішення про виділення 50 млрд доларів Україні за рахунок заморожених активів рф, але фінальне комюніке ще готується.
$50 млрд кредиту, який погашатиметься за рахунок прибутку від заморожених активів рф – Сергій Марченко розповів, які умови називала Україна
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Як відомо, 14 червня очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що країни «Великої сімки» (G7) домовилася надати Україні кредити на суму близько $50 млрд до кінця року. «Ми використаємо надприбутки від суверенних активів росії, щоб їх погасити. Це базується на діях ЄС, де ми вже спрямовуємо ці надприбутки на оборону та відбудову України» - зазначила вона.

Судячи з її повідомлення, гроші мають виділятися на безповоротній основі, а це означає, що борг України за таким «кредитом» збільшуватися не буде, і ці кошти не потребуватимуть повернення. «Погашатися» цей кредит буде з доходів, які генерують заморожені російські активи. Нагадаємо, що значна частина цих активів у формі цінних паперів заморожені на рахунках у бельгійському депозитарії Euroclear. Власне, раніше про такий механізм повідомляло видання Financial Times.

Разом з тим, Саміт країн G7 ще триває, і фінальна редакція такої пропозиції у формі комюніке поки невідома.

Раніше повідомлялося, що для підтримки України буде створено фонд під егідою міжнародної організації. Це може бути, наприклад, Світовий банк. Країни будуть робити внески у вигляді кредитів, а прибуток від інвестування заморожених активів буде використовуватися для погашення цих кредитів.

Міністр фінансів України Сергій Марченко в ефірі телемарафону заявив, що Україна мала власні ключові умови до «Великої сімки» (G7) щодо виділення 50 млрд доларів.

Сергій Марченко запропонував дочекатись комюніке за результатами саміту лідерів G7. Після цього розпочнеться технічна робота, яка допоможе структурувати рішення щодо виділення коштів правильно.

Представники України, своєю чергою, також були залучені до обговорення цього питання та мав свої ключові умови.

Зокрема, Україна повинна отримати кошти в цьому році (що випливає і з заяви президентки Єврокомісії), кошти повинні носити безумовний характер (тобто, не має бути висунуто додаткових умов для їх отримання), а також кошти повинні бути спрямовані на будь-які цілі й видатки, яких потребує Україна.

«До нас дослухалися і я сподіваюся, що в технічному рішенні, яке ми зараз обговорюємо, це буде реалізовано. Крім того, це дозволяє рухати основний трек – конфіскація активів, на якій ми також наполягали» - пояснив Сергій Марченко.

Крім того, ці кошти допоможуть закрити Держбюджет на 2025 рік, який, за словами міністра, «виглядав для України абсолютно незакритим не тільки в частині військових видатків, а й соціально-гуманітарних».

«Зараз, ми ці запевнення, сподіваюся, отримали й технічні команди напрацюють ці рішення й далі в нас є перспектива сформувати бюджет на 2025 рік для того, щоб він передбачав всі необхідні нам видатки» - наголосив міністр фінансів.

Автор: Наталя Мамченко 

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