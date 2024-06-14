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Підозрюваний у вбивстві 9-річної українки втік із Німеччини — ЗМІ

16:59, 14 червня 2024
Востаннє підозрюваного бачили у чеському місті Млада-Болеслав, за 200 км від місця вбивства.
Підозрюваний у вбивстві 9-річної українки втік із Німеччини — ЗМІ
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Як відомо, у Німеччині знайшли мертвою дев'ятирічну дівчинку з України. Наразі у вбивстві підозрюють двох чоловіків: колишнього хлопця її матері Андрія з Молдови та їхнього 55-річного сусіда Геннадія з України.

За даними видання Bild, основним підозрюваним є уродженець Молдови Андрій, колишній хлопець 33-річної матері Валерії. Він мешкає у Празі, але ні чеські, ні німецькі правоохоронці не можуть його знайти. Вранці 3 червня, у день вбивства, він писав колишній коханій та вимагав зателефонувати. За інформацією видання, він був у Дебельні того дня.

З того часу Андрій залишив Німеччину. Востаннє його бачили в чеському місті Млада-Болеслав, за 200 км від Дебельна. Він був за кермом кабріолету Peugeot 206 CC.

Чеська поліція підтвердила, що підключилася до розслідування вбивства на запит німецьких колег.

Видання додає, що офіційно німецька поліція не коментує перебіг розслідування вбивства.

Фото: Bild

Як писала «Судово-юридична газета», дівчинка вийшла з дому 3 червня та мала проїхати на автобусі близько двох кілометрів до школи.

Сім'я звернулася до поліції із заявою про зникнення дитини невдовзі після того, як дівчинка вчасно не повернулася зі школи. Згодом з'ясувалося, що на уроках її також не було.

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