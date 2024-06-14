На вихідних негода повернеться в Україну: прогноз

Сильні дощі та грози накриють більшість регіонів України.

У суботу та неділю, 15-16 червня, в більшості областей України очікуються сильні дощі, грози та шквальний вітер. Про це повідомляє Укргідрометцентр, який оголосив перший рівень небезпеки.

За даними метеорологів, усюди, крім західних областей, очікуються дощі з грозами. У південних, східних та більшості центральних регіонів прогнозуються значні опади, а в окремих районах можливий град та шквали вітру швидкістю до 15-20 м/с.

На 15 червня Укргідрометцентр встановив I (жовтий) рівень небезпечності для південних, східних та більшості центральних областей. Це означає, що погодні умови будуть потенційно небезпечні для населення, тому рекомендується зберігати підвищену уважність та обережність.

Температурний режим на вихідних такий: у східних областях вночі очікується 15-20°C, вдень — 25-30°C. На іншій території вночі температура становитиме 12-18°C (в західних областях 7-12°C), вдень — 19-26°C.

Метеорологи радять громадянам бути пильними і вживати необхідні заходи безпеки під час несприятливих погодних умов.

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