На выходных непогода вернется в Украину: прогноз

Сильные дожди и грозы накроют большинство регионов Украины.

В субботу и воскресенье, 15-16 июня, в большинстве областей Украины ожидаются сильные дожди, грозы и шквальный ветер. Об этом сообщает Укргидрометцентр, который объявил первый уровень опасности.

По данным метеорологов, всюду, кроме западных областей, ожидаются дожди с грозами. В южных, восточных и большинстве центральных регионов прогнозируются значительные осадки, а в отдельных районах возможен град и шквалы ветра скоростью до 15-20 м/с.

На 15 июня Укргидрометцентр установил I (желтый) уровень опасности для южных, восточных и большинства центральных областей. Это означает, что погодные условия будут потенциально опасны для населения, поэтому рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность.

Температурный режим на выходных такой: в восточных областях ночью ожидается 15-20°C, днем - 25-30°C. На остальной территории ночью температура составит 12-18°C (в западных областях 7-12°C), днем - 19-26°C.

Метеорологи советуют гражданам быть бдительными и принимать необходимые меры безопасности во время неблагоприятных погодных условий.

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