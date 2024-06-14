Кабинет министров во время переговоров с иностранными партнерами должен учитывать позиции законодательной и судебной ветвей власти – Денис Маслов

В Верховной Раде рассказали, что правительство вместе с иностранными партнерами самостоятельно решают, что и как необходимо реформировать в судебной власти Украины.

В парламенте недовольны тем обстоятельством, что во время переговоров с иностранными партнерами Украины Кабинет министров самостоятельно решает вопросы реформирования судебной власти и берет на себя соответствующие обязательства.

Как сообщил 13 июня во время работы XII Международного Судебно-правового форума председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Денис Маслов («Слуга народа»), во время переговоров, например с Европейской комиссией, Правительство не учитывает не только интересы судебной власти, но и законодательной.

«Когда проходят переговоры с партнерами, то в них от Украины принимает участие наше правительство. К сожалению, участие парламента в таких переговорах, мягко говоря, очень ограничено, фактически он не привлекается к ним. То есть, когда наше правительство что-то записывает в план реформ, то очень часто оно вообще не консультируется ни с законодательной ветвью власти, ни с судебной ветвью власти», - рассказал Денис Маслов.

Председатель парламентского Комитета также рассказал, что о необходимости учитывать проблемы, потребности и интересы судебной при обсуждении вопросов судебной реформы в Украине он неоднократно говорил как представителям Кабинета министров, так и представителям иностранных партнеров, однако пока все безрезультатно.

«Я говорил, что когда вы в Правительстве договариваетесь с той же Еврокомиссией о внедрении в Украине каких-либо технических регламентов или о нюансах проведения экономической политики, то это одно. Но судебная ветвь власти является независимой ветвью власти, и это нужно понимать. Следовательно, нельзя такого допускать, чтобы вопросы реформы судебной власти или какие-либо обязательства с украинской стороны в вопросах судебной реформы обсуждались без участия судебной ветви власти. Это неправильно. Представителей судебной власти тоже необходимо привлекать к процессу переговоров с партнерами, иначе успеха в судебной реформе достичь будет сложно», – отметил Денис Маслов.

Напомним, что 30 мая Совет судей Украины обратился к Кабинету министров с просьбами обеспечить присутствие представителя судебной власти при рассмотрении Правительством вопросов, касающихся деятельности судебной власти.

Также следует отметить, что в Верховной Раде ранее уже выражали свое недовольство действиями правительства в вопросах судебной реформы. Так, Денис Маслов рассказывал, что законопроект «О Высшем административном суде» был разработан Правительством самостоятельно, то есть без привлечения законодательной и судебной ветвей власти.

Автор Вячеслав Хрипун

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