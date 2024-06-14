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Кабінет міністрів під час перемовин з іноземними партнерами має враховувати позиції законодавчої і судової гілок влади – Денис Маслов

16:40, 14 червня 2024
У Верховній Раді розповіли, що Уряд разом з іноземними партнерами самостійно вирішують, що та як необхідно реформувати в судовій владі.
Кабінет міністрів під час перемовин з іноземними партнерами має враховувати позиції законодавчої і судової гілок влади – Денис Маслов
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У парламенті незадоволені тією обставиною, що під час перемовин з іноземними партнерами України, Кабінет міністрів самостійно вирішує питання щодо реформування судової влади та бере на себе відповідні зобов’язання.

Як повідомив 13 червня під час роботи XII Міжнародного Судово-правового форуму голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики Денис Маслов («Слуга народу»), під час перемовин, наприклад, з Європейською комісією, Уряд не враховує не тільки інтереси судової влади, але й законодавчої.

«Коли відбуваються перемовини з партнерами, то в них від України бере участь наш Уряд. Нажаль, парламент, м’яко кажучи, дуже обмежений у процесі таких перемовин і не залучається до них. Тобто, коли наш Уряд щось записує у план реформ, то дуже часто він взагалі не консультується ані з законодавчою гілкою влади, ані з судовою гілкою влади», - розповів Денис Маслов.

Голова парламентського Комітету також розповів, що про необхідність враховувати проблеми, потреби і інтереси судової під час обговорення питань судової реформи в Україні, він неодноразово говорив як представникам Кабінету міністрів, так і представникам іноземних партнерів, однак поки що все безрезультатно.

«Я говорив, що коли ви в Уряді домовляєтеся з тією ж Єврокомісією про запровадження в Україні якихось технічних регламентів або про нюанси проведення економічної політики, то це одне. Але судова гілкова влади є незалежною гілкою влади, і це потрібно розуміти. Відтак, не можна такого допускати, щоб питання реформи судової влади або якійсь зобов’язання з української сторони в питаннях судової реформи, обговорювалися без судової гілки влади. Це неправильно. Представників судової влади теж необхідно залучати до процесу перемовин з партнерами, інакше успіху в судовій реформі досягнути буде складно», - зазначив Денис Маслов.

Нагадаємо, що 30 травня Рада суддів України звернулася до Кабінету міністрів з проханнями забезпечити присутність представника судової влади під час розгляду Урядом питань, які стосуються діяльності судової влади.

Також слід зазначити, що у Верховній Раді раніше вже висловлювали своє незадоволення діями Уряду у питаннях судової реформи. Так, Денис Маслов повідомляв що законопроект «Про Вищий адміністративний суд» був розроблений Урядом самостійно, тобто без залучення законодавчої та судової гілок влади.

Автор В’ячеслав Хрипун

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