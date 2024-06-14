Кабінет міністрів під час перемовин з іноземними партнерами має враховувати позиції законодавчої і судової гілок влади – Денис Маслов

У Верховній Раді розповіли, що Уряд разом з іноземними партнерами самостійно вирішують, що та як необхідно реформувати в судовій владі.

У парламенті незадоволені тією обставиною, що під час перемовин з іноземними партнерами України, Кабінет міністрів самостійно вирішує питання щодо реформування судової влади та бере на себе відповідні зобов’язання.

Як повідомив 13 червня під час роботи XII Міжнародного Судово-правового форуму голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики Денис Маслов («Слуга народу»), під час перемовин, наприклад, з Європейською комісією, Уряд не враховує не тільки інтереси судової влади, але й законодавчої.

«Коли відбуваються перемовини з партнерами, то в них від України бере участь наш Уряд. Нажаль, парламент, м’яко кажучи, дуже обмежений у процесі таких перемовин і не залучається до них. Тобто, коли наш Уряд щось записує у план реформ, то дуже часто він взагалі не консультується ані з законодавчою гілкою влади, ані з судовою гілкою влади», - розповів Денис Маслов.

Голова парламентського Комітету також розповів, що про необхідність враховувати проблеми, потреби і інтереси судової під час обговорення питань судової реформи в Україні, він неодноразово говорив як представникам Кабінету міністрів, так і представникам іноземних партнерів, однак поки що все безрезультатно.

«Я говорив, що коли ви в Уряді домовляєтеся з тією ж Єврокомісією про запровадження в Україні якихось технічних регламентів або про нюанси проведення економічної політики, то це одне. Але судова гілкова влади є незалежною гілкою влади, і це потрібно розуміти. Відтак, не можна такого допускати, щоб питання реформи судової влади або якійсь зобов’язання з української сторони в питаннях судової реформи, обговорювалися без судової гілки влади. Це неправильно. Представників судової влади теж необхідно залучати до процесу перемовин з партнерами, інакше успіху в судовій реформі досягнути буде складно», - зазначив Денис Маслов.

Нагадаємо, що 30 травня Рада суддів України звернулася до Кабінету міністрів з проханнями забезпечити присутність представника судової влади під час розгляду Урядом питань, які стосуються діяльності судової влади.

Також слід зазначити, що у Верховній Раді раніше вже висловлювали своє незадоволення діями Уряду у питаннях судової реформи. Так, Денис Маслов повідомляв що законопроект «Про Вищий адміністративний суд» був розроблений Урядом самостійно, тобто без залучення законодавчої та судової гілок влади.

Автор В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.