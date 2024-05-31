Практика судів
  1. Публікації
  2. / Суд інфо

РСУ попросила Кабмін забезпечити представництво судової влади під час засідань Уряду

08:00, 31 травня 2024
У Раді суддів вважають, що судова влада, як окрема гілка влади, має право брати участь в засіданнях Кабінету міністрів.
РСУ попросила Кабмін забезпечити представництво судової влади під час засідань Уряду
Джерело фото - РСУ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Рада суддів України 30 травня 2024 року звернулася до Кабінету міністрів з проханням забезпечити можливість участі представника судової гілки влади під час засідань Уряду.

Як повідомив голова РСУ Богдан Моніч, Регламент Кабінету Міністрів передбачає, що у засіданнях Уряду можуть брати участь Уповноважений Верховної Ради з прав людини, голова Національного Банку та його заступник, голова Антимонопольного комітету, представник Президента, Генеральний прокурор.

Разом з тим, чомусь так сталося, що судову гілку влади під час засідань Уряду, навіть якщо там розглядаються питання, які прямо стосуються судової влади, не представляє ніхто.

На думку голови РСУ, вже давно назріла необхідність представництва судової гілки влади під час засідань Уряду, адже чимала кількість рішень, які стосуються проблем діяльності судової влади, приймаються без урахування позиції судової влади.

«Так не може тривати далі – судова гілка влади має бути представлена при розгляді хоча б тих питань, які безпосередньо стосуються її інтересів», - зазначив голова РСУ.

Богдан Моніч вважає, що під час засідань Уряду позицію судової влади може представляти або представник Верховного Суду/Вищої ради правосуддя/РСУ, або особа, яка є уповноваженою для цієї місії усіма органами судової влади.

Нагадаємо, що 30 травня РСУ також попросила Уряд внести зміни у Постанову № 600 від 24 травня, щоб забезпечити безперешкодну роботу судів під час відключень електропостачання.

Автор: В’ячеслав Хрипун

 Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У ВККС повідомили, як планують уникнути конфлікту інтересів під час конкурсу в апеляційні суди та розповіли, як буде проходити сам конкурс

Вища кваліфікаційна комісія суддів схоже готова до безпрецедентних заходів, щоб переконати у прозорості конкурсних процедур.

РСУ попросила Кабмін забезпечити представництво судової влади під час засідань Уряду

У Раді суддів вважають, що судова влада, як окрема гілка влади, має право брати участь в засіданнях Кабінету міністрів.

Парламент розгляне законопроект Володимира Зеленського про запровадження нової дипломатичної посади Спеціального представника України

Спецпредставник для виконання окремих завдань у зовнішньополітичній сфері буде призначатися на посаду та звільнятися Президентом за поданням Міністра закордонних справ.

У 2024 році кошти від США до бюджету України не надходили – Мінфін показав, на яку суму допомогли міжнародні партнери

Мінфін оприлюднив дані про фінансування бюджету України за рахунок коштів міжнародних партнерів, відповідно до яких у 2024 році США економічну підтримку бюджету України не надавало.

Верховна Рада незабаром схвалить законопроект про запровадження Військової поліції

Правоохоронний комітет парламенту зареєструє доопрацьовану версію законопроекту про створення в Україні Військової поліції і парламент ухвалить його за основу.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Грень
    Наталія Грень
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Назар Костецький
    Назар Костецький
    суддя Львівського окружного адміністративного суду