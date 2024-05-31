РСУ попросила Кабмін забезпечити представництво судової влади під час засідань Уряду

У Раді суддів вважають, що судова влада, як окрема гілка влади, має право брати участь в засіданнях Кабінету міністрів.

Джерело фото - РСУ

Рада суддів України 30 травня 2024 року звернулася до Кабінету міністрів з проханням забезпечити можливість участі представника судової гілки влади під час засідань Уряду.

Як повідомив голова РСУ Богдан Моніч, Регламент Кабінету Міністрів передбачає, що у засіданнях Уряду можуть брати участь Уповноважений Верховної Ради з прав людини, голова Національного Банку та його заступник, голова Антимонопольного комітету, представник Президента, Генеральний прокурор.

Разом з тим, чомусь так сталося, що судову гілку влади під час засідань Уряду, навіть якщо там розглядаються питання, які прямо стосуються судової влади, не представляє ніхто.

На думку голови РСУ, вже давно назріла необхідність представництва судової гілки влади під час засідань Уряду, адже чимала кількість рішень, які стосуються проблем діяльності судової влади, приймаються без урахування позиції судової влади.

«Так не може тривати далі – судова гілка влади має бути представлена при розгляді хоча б тих питань, які безпосередньо стосуються її інтересів», - зазначив голова РСУ.

Богдан Моніч вважає, що під час засідань Уряду позицію судової влади може представляти або представник Верховного Суду/Вищої ради правосуддя/РСУ, або особа, яка є уповноваженою для цієї місії усіма органами судової влади.

Нагадаємо, що 30 травня РСУ також попросила Уряд внести зміни у Постанову № 600 від 24 травня, щоб забезпечити безперешкодну роботу судів під час відключень електропостачання.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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