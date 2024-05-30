Верховна Рада незабаром схвалить законопроект про запровадження Військової поліції

Правоохоронний комітет парламенту зареєструє доопрацьовану версію законопроекту про створення в Україні Військової поліції і парламент ухвалить його за основу.

В Україні може з’явитися Військова поліція. Верховна Рада незабаром розгляне відповідний законопроект, текст якого ще відсутній на сайті парламенту. Хоча законопроект ще не оприлюднено, Комітет вже вирішив рекомендувати ухвалити його в першому читанні.

Так, Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності 30 травня на позачерговому засіданні розглянув законопроекти про Державне бюро військової юстиції №6569 і про Військову поліцію №6569-1.

За результатами розгляду Комітет ухвалив рішення подати доопрацьовану редакцію законопроекту «Про Військову поліцію» №6569-д на реєстрацію, відразу – з висновком комітету про прийняття його за основу, з урахуванням положень статті 116 Регламенту ВРУ та з продовженням строку подання до нього поправок і пропозицій наполовину (21 день).

Відповідно законопроекти 6569 і 6569-1 за результатами розгляду Комітет рекомендував відхилити.

Також Комітет розглянув законопроекти про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та КПК у зв'язку із прийняттям Закону «Про державне бюро військової юстиції» №6570 та №6570-1.

Комітет ухвалив рішення подати доопрацьовану редакцію законопроекту «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо запровадження діяльності Військової поліції» 6570-д на реєстрацію, також – відразу з висновком комітету про прийняття його за основу.

Відповідно законопроекти №6570 і 6570-1 за результатами розгляду Комітет рекомендував відхилити.

Автор: Наталя Мамченко

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