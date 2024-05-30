Верховная Рада вскоре одобрит законопроект о введении Военной полиции

Правоохранительный комитет парламента зарегистрирует доработанную версию законопроекта о создании в Украине Военной полиции и парламент примет его за основу.

В Украине может появиться военная полиция. Верховная Рада в скором времени рассмотрит соответствующий законопроект, текст которого еще отсутствует на сайте парламента. Хотя законопроект еще не обнародован, Комитет уже решил рекомендовать принять его в первом чтении.

Так, Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности 30 мая на внеочередном заседании рассмотрел законопроекты о Государственном бюро военной юстиции №6569 и Военной полиции №6569-1.

По результатам рассмотрения Комитет принял решение подать доработанную редакцию законопроекта «О Военной полиции» №6569-д на регистрацию, сразу – с заключением комитета о принятии его за основу, с учетом положений статьи 116 Регламента ВРУ и продления срока подачи к нему поправок и предложений наполовину (21 день).

Соответственно, законопроекты 6569 и 6569-1 по результатам рассмотрения Комитет рекомендовал отклонить.

Также Комитет рассмотрел законопроекты о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и УПК в связи с принятием Закона «О государственном бюро военной юстиции» №6570 и №6570-1.

Комитет принял решение подать доработанную редакцию законопроекта «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины о введении деятельности Военной полиции» 6570-д на регистрацию, также – сразу с выводом комитета о принятии его за основу.

Соответственно, законопроекты №6570 и 6570-1 по результатам рассмотрения Комитет рекомендовал отклонить.

Автор: Наталя Мамченко

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