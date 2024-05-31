Совет судей попросил Кабинет министров обеспечить представительство судебной власти на заседаниях Правительства

В Совете судей считают, что судебная власть, как отдельная ветвь власти, имеет право участвовать в заседаниях Кабинета министров.

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Совет судей Украины 30 мая 2024 года обратился к Кабинету министров с просьбой обеспечить возможность участия представителя судебной ветви власти во время заседаний Правительства.

Как сообщил глава Совета судей Богдан Монич, Регламент Кабинета Министров предусматривает, что в заседаниях Правительства могут участвовать Уполномоченный Верховной Рады по правам человека, глава Национального Банка и его заместитель, глава Антимонопольного комитета, представитель Президента, Генеральный прокурор.

Вместе с тем почему-то так получилось, что судебную ветвь власти во время заседаний Правительства, даже если там рассматриваются вопросы, прямо касающиеся судебной власти, не представляет никто.

По мнению главы Совета судей, уже давно назрела необходимость представительства судебной ветви власти во время заседаний Правительства, ведь немало решений, касающихся проблем деятельности судебной власти, принимаются без учета позиции самой судебной власти.

«Так не может продолжаться дальше – судебная ветвь власти должна быть представлена ​​при рассмотрении хотя бы тех вопросов, которые непосредственно касаются ее интересов», - отметил глава Совета судей.

Богдан Монич считает, что во время заседаний Правительства позицию судебной власти может представлять либо представитель Верховного Суда/Высшего совета правосудия/Совета судей, либо лицо, уполномоченное для этой миссии всеми органами судебной власти.

Напомним, что 30 мая Совет судей также попросил Правительство внести изменения в Постановление № 600 от 24 мая, чтобы обеспечить беспрепятственную работу судов во время отключения электроснабжения.

Автор Вячеслав Хрипун

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