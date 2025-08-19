В здании парламента Финляндии произошло самоубийство

Финские СМИ пишут, что депутат покончил с собой.

В помещении парламента Финляндии в Хельсинки зафиксирован случай самоубийства. По информации местных СМИ, вероятно, умершим является депутат от Социал-демократической партии Ээмели Пельтонен, который ранее сообщал о проблемах со здоровьем. Об этом пишет финское издание Yle.

Полиция Хельсинки подтвердила факт смерти в здании парламента и начала расследование для установления обстоятельств трагедии. Правоохранители отметили, что пока нет оснований считать инцидент преступлением.

Директор по безопасности парламента Ааро Тойвонен в комментарии журналистам не опроверг версию о самоубийстве, однако воздержался от уточнений относительно места происшествия или личности погибшего, не подтвердив, идет ли речь о депутате или сотруднике учреждения.

По данным СМИ, умершим может быть 30-летний Ээмели Пельтонен, член Социал-демократической партии. Недавно он публично рассказал о своей борьбе с почечной болезнью. В конце весенней сессии парламента Пельтонен не участвовал в работе по состоянию здоровья, а летом находился на больничном.

Трагедия вызвала широкий резонанс в Финляндии, а парламент временно приостановил политические дискуссии в знак уважения к событию. Расследование продолжается, а официальные органы воздерживаются от дальнейших комментариев до завершения следственных действий.

