Практика судів
  1. У світі

У будівлі парламенту Фінляндії сталося самогубство

17:18, 19 серпня 2025
Фінські ЗМІ пишуть, що депутат наклав на себе руки.
У будівлі парламенту Фінляндії сталося самогубство
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У приміщенні парламенту Фінляндії в Гельсінкі зафіксовано випадок самогубства. За інформацією місцевих ЗМІ, ймовірно, померлим є депутат від Соціал-демократичної партії Еемелі Пельтонен, який раніше повідомляв про проблеми зі здоров’ям. Про це пише фінське видання Yle.

Поліція Гельсінкі підтвердила факт смерті в будівлі парламенту та розпочала розслідування для встановлення обставин трагедії. Правоохоронці зазначили, що наразі немає підстав вважати інцидент злочином.

Директор з безпеки парламенту Ааро Тойвонен у коментарі журналістам не спростував версію про самогубство, проте утримався від уточнень щодо місця події чи особи загиблого, не підтвердивши, чи йдеться про депутата чи співробітника установи.

За даними ЗМІ, померлим може бути 30-річний Еемелі Пельтонен, член Соціал-демократичної партії. Нещодавно він публічно розповів про свою боротьбу з нирковою хворобою. Наприкінці весняної сесії парламенту Пельтонен не брав участі в роботі через стан здоров’я, а влітку перебував на лікарняному.

Трагедія викликала широкий резонанс у Фінляндії, а парламент тимчасово призупинив політичні дискусії на знак поваги до події. Розслідування триває, а офіційні органи утримуються від подальших коментарів до завершення слідчих дій.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

депутат Фінляндія самогубство

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Розгляд законопроекту про Військового омбудсмана відкладається через політичні суперечки

Військовий омбудсман Ольга Решетилова лишається без реальних механізмів захисту прав військовослужбовців через те, що депутати досі не змогли прийняти відповідний законопроект.

Ще немає визначеності, буде нова програма МВФ чи ми будемо діяти за чинною програмою – Сергій Марченко

Чи буде нова програма МВФ – залежить від безпекової ситуації в Україні.

«Це такий комплексний механізм, який потрібно через багато різних органів разом трекати» — міністр економіки Олексій Соболев про мораторій на перевірки бізнесу

«Ми домовляємось про різноманітні внутрішні дашборди, щоб постійно трекати і постійно там актуалізовувати» – міністр економіки Олексій Соболев пояснив, як працюватиме мораторій на перевірки бізнесу.

Чиновники США та Європи почали роботу зі зміцнення української армії – Bloomberg

Гарантії, які будуть конкретизовані представниками армії та розвідки, спрямовані на те, щоб дозволити Україні нарощувати чисельність військ без обмежень.

«Я його затримала, що робити з ним далі» – поліцейські звинуватили водія у вживанні наркотиків, але замість медогляду відвезли його до ТЦК

Суд вказав, що вимога поліцейського щодо проходження водієм огляду на стан сп`яніння без фактичного встановлення цих ознак або взагалі за їх відсутності є необґрунтованою та безпідставною.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Байталюк
    Володимир Байталюк
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Марина Бояринцева
    Марина Бояринцева
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва