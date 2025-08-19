У будівлі парламенту Фінляндії сталося самогубство

Фінські ЗМІ пишуть, що депутат наклав на себе руки.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У приміщенні парламенту Фінляндії в Гельсінкі зафіксовано випадок самогубства. За інформацією місцевих ЗМІ, ймовірно, померлим є депутат від Соціал-демократичної партії Еемелі Пельтонен, який раніше повідомляв про проблеми зі здоров’ям. Про це пише фінське видання Yle.

Поліція Гельсінкі підтвердила факт смерті в будівлі парламенту та розпочала розслідування для встановлення обставин трагедії. Правоохоронці зазначили, що наразі немає підстав вважати інцидент злочином.

Директор з безпеки парламенту Ааро Тойвонен у коментарі журналістам не спростував версію про самогубство, проте утримався від уточнень щодо місця події чи особи загиблого, не підтвердивши, чи йдеться про депутата чи співробітника установи.

За даними ЗМІ, померлим може бути 30-річний Еемелі Пельтонен, член Соціал-демократичної партії. Нещодавно він публічно розповів про свою боротьбу з нирковою хворобою. Наприкінці весняної сесії парламенту Пельтонен не брав участі в роботі через стан здоров’я, а влітку перебував на лікарняному.

Трагедія викликала широкий резонанс у Фінляндії, а парламент тимчасово призупинив політичні дискусії на знак поваги до події. Розслідування триває, а офіційні органи утримуються від подальших коментарів до завершення слідчих дій.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.