Вбивство 9-річної українки у Німеччині: підозрюють уродженців Молдови та України

Один із чоловіків обіцяв матері дитини «зруйнувати їй життя».

Як відомо, у Німеччині знайшли мертвою дев'ятирічну дівчинку з України, пошуки якої тривали більше тижня. Тіло 9-річної Валерії знайшли неподалік міста Дебельн у Саксонії.

За даними німецького видання Bild, поліція взяла квартири мами та бабусі під охорону.

У джерелі додають, що наразі у вбивстві підозрюють двох чоловіків:

Перший — уродженець Молдови Андрій, колишній хлопець 33-річної матері Валерії. Він мешкає у Празі, але чеські слідчі не можуть його знайти. Зранку в день вбивства він писав колишній коханій і вимагав зателефонувати. За інформацією Bild, він був у Дебельні того дня.

Другий — 50-річний біженець із України, колишній моряк Геннадій Л. Він був сусідом родини дівчинки. Незадовго до загибелі вона повідомляла, що її переслідував дорослий чоловік. Геннадій хотів стосунків із матір'ю Валерії, але отримав відмову. Після цього задля помсти він обіцяв «зруйнувати їй життя». Поліція ФРН не може його знайти.

Як писала «Судово-юридична газета», дівчинка вийшла з дому 3 червня та мала проїхати на автобусі близько двох кілометрів до школи.

Сім'я звернулася до поліції із заявою про зникнення дитини невдовзі після того, як дівчинка вчасно не повернулася зі школи. Згодом з'ясувалося, що на уроках її також не було.

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