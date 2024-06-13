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Убийство 9-летней украинки в Германии: подозревают уроженцев Молдовы и Украины

14:09, 13 июня 2024
Один из мужчин обещал матери ребенка «разрушить ей жизнь».
Убийство 9-летней украинки в Германии: подозревают уроженцев Молдовы и Украины
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Как известно, в Германии нашли мертвой девятилетнюю девочку из Украины, поиски которой длились больше недели. Тело 9-летней Валерии нашли недалеко от города Дебельн в Саксонии.

По данным немецкого издания Bild, полиция взяла квартиры мамы и бабушки под охрану.

В источнике добавляют, что сейчас в убийстве подозревают двух мужчин:

Первый — уроженец Молдовы Андрей, бывший парень 33-летней матери Валерии. Он проживает в Праге, но чешские следователи не могут его найти. Утром в день убийства он писал бывшей возлюбленной и требовал созвониться. По информации Bild, он был в Дебельне в тот день.

Второй — 50-летний беженец из Украины, бывший моряк Геннадий Л. Он был соседом семьи девочки. Незадолго до гибели она сообщала, что ее преследовал взрослый мужчина. Геннадий хотел отношений с матерью Валерии, но получил отказ. После этого в отместку он обещал «разрушить ей жизнь». Полиция ФРГ не может найти его.

Как писала «Судебно-юридическая газета», девочка вышла из дома 3 июня и должна была проехать на автобусе около двух километров в школу.

Семья обратилась в полицию с заявлением об исчезновении ребенка вскоре после того, как девочка вовремя не вернулась из школы. Впоследствии выяснилось, что на уроках ее тоже не было.

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