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Во время поисков пропавшей 9-летней украинки в Германии нашли тело: личность не подтверждена

08:29, 12 июня 2024
В лесу к югу от маленького саксонского городка Дебельн полиция обнаружила тело во время поисков пропавшей девочки.
Во время поисков пропавшей 9-летней украинки в Германии нашли тело: личность не подтверждена
Источник фото: полиция округа Саксония
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В Саксонии, федеральная земля Германии, больше недели продолжаются поиски 9-летней девочки из Украины.

Как пишет издание «Bild», 11 июня в лесу близ города Дебельн полиция обнаружила тело человека.

В полиции заявили, что сейчас проверяют, чье тело было найдено. Предоставить какие-либо дополнительные подробности правоохранители отказались из-за «проведения необходимой следственной работы».

Отец девочки полагает, что Валерию могли похитить. Он обратился к возможным похитителям с просьбой вернуть ребенка.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что представитель полиции города Хемниц уточнила что ведутся поиски и работа по опросу возможных свидетелей.

В операции принимают участие сотни полицейских, водолазы, специальные собаки. Задействована спецтехника, в частности, вертолеты и дроны. Украинские дипломаты держат ситуацию на контроле.

Как писала «Судебно-юридическая газета», девочка вышла из дома 3 июня и должна была проехать на автобусе около двух километров в школу.

Семья обратилась в полицию с заявлением об исчезновении ребенка вскоре после того, как девочка вовремя не вернулась из школы. Впоследствии выяснилось, что на уроках ее тоже не было.

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