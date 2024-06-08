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В Германии сотни полицейских, вертолеты и дроны продолжают поиски пропавшей 9-летней украинки

16:50, 8 июня 2024
. Украинские дипломаты держат ситуацию на контроле.
В Германии сотни полицейских, вертолеты и дроны продолжают поиски пропавшей 9-летней украинки
Источник фото: полиция округа Саксония
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В Саксонии продолжаются поиски украинской девочки, 9-летней Валерии. Как пишет «Укринформ», спикер полиции города Хемниц сообщила, что поисковая операция продолжается.

«К сожалению, новостей пока нет. Мы работаем сегодня, продолжим завтра, на следующей неделе, если не будет результата», - сказала спикер.

Она уточнила, что ведутся поиски и работа по опросу возможных свидетелей.

В операции принимают участие сотни полицейских, водолазы, специальные собаки. Задействована спецтехника, в частности, вертолеты и дроны. Украинские дипломаты держат ситуацию на контроле.

Как писала «Судебно-юридическая газета», девочка вышла из дома 3 июня и должна была проехать на автобусе около двух километров в школу.

Семья обратилась в полицию с заявлением об исчезновении ребенка вскоре после того, как девочка вовремя не вернулась из школы. Впоследствии выяснилось, что на уроках ее тоже не было.

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