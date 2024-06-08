В Днепропетровской области эксбухгалтерку лицея подозревают в завладении более 1 млн грн бюджетных средств

Прокуратура сообщает, что подозреваемая в течение 2 лет безосновательно завышала себе и двум работникам лицея заработную плату.

Экс-бухгалтера лицея на Днепропетровщине подозревают в завладении свыше миллиона гривен бюджетных средств. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, подозреваемая в течение двух лет безосновательно завышала себе и двум работникам лицея заработную плату. Она вносила ложные данные о размере выплат в систему Интернет-банкинга, на основании которых незаконно начислялись средства.

Таким образом, женщина завладела более 1 млн грн бюджетных средств.

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