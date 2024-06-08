В Вышгороде на Киевщине вспыхнул рейсовый автобус

Транспорт загорелся во время движения.

В Вышгороде в Киевской области произошло возгорание рейсового автобуса. Как сообщили в полиции области, транспорт загорелся во время движения по улице города 8 июня.

В полиции отмечают, что предварительно установлено, что возгорание произошло в моторном отсеке.

Прибыв на место происшествия, правоохранители выяснили, что в общественном транспорте находились около 40 человек. К счастью, пострадавшие отсутствуют.

Пожар локализовали спасатели. Окончательные выводы по поводу причины возгорания, вскоре предоставят работники службы чрезвычайных ситуаций.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.