Когда состоится первый матч Украины на Евро-2024 – календарь

Когда пройдут матчи Украины на Евро-2024.

Источник фото: uaf.ua

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Как писала «Судебно-юридическая газета», сборная Украины по футболу объявила окончательный состав команды, который примет участие в Евро-2024.

Подать заявку команда должна была до 7 июня. Именно в последний день тренерский штаб объявил окончательный состав команды.

В Украинской ассоциации по футболу обнародовали календарь матчей группы Е на Евро-2024

17.06. Румыния – Украина. Мюнхен. 16:00

17.06. Бельгия – Словакия. Франкфурт-на-Майне. 19:00

21.06. Словакия – Украина. Дюссельдорф. 16:00

22.06. Бельгия – Румыния. Кельн. 22:00

26.06. Словакия – Румыния. Франкфурт-на-Майне. 19:00

26.06. Украина – Бельгия. Штутгарт. 19:00

Время начала матчей – киевское.

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