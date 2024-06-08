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Отдельным получателям субсидий и льгот для продления выплат с 1 июля следует обратиться в ПФУ

16:14, 8 июня 2024
Кому необходимо обратиться в ПФУ для продления выплат.
Отдельным получателям субсидий и льгот для продления выплат с 1 июля следует обратиться в ПФУ
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Получателям жилищных субсидии и льгот, которые по состоянию на 24 февраля 2022 года проживали или проживают на временно оккупированных территориях или территориях активных боевых действий и с начала полномасштабной агрессии не обращались за переназначением субсидии или льготы, необходимо подать новое заявление для продолжения получения выплат. Об этом сообщили в ПФУ.

Соответствующее сообщение указанной категории поступило в личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины (раздел «Мои сообщения» – рубрика «Индивидуальные сообщения»).

В сообщении говорится, что поскольку в соответствии с постановлением Правительства от 8.05.2024 № 521 завершается период действия отдельного порядка выплаты субсидий и льгот, определенного постановлением Кабинета Министров Украины от 7.03.2022 № 215 «Об особенностях начисления и выплаты денежных помощи, льгот и жилищных субсидий на период действия военного положения», для продолжения получения выплат с 1 июля 2024 нужно обратиться в орган Пенсионного фонда Украины с соответствующим заявлением и документами.

Подать заявление и необходимые документы можно одним из способов:

  • лично – через сервисные центры Пенсионного фонда Украины, уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин, центры предоставления административных услуг;
  • по почте – на адрес органа Фонда;
  • онлайн – через веб-портал электронных услуг ПФУ, мобильное приложение «Пенсионный фонд» или через портал «Дія».

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, нужно ли обращаться для пересчета размера субсидии в связи с ростом тарифа на электроэнергию.

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