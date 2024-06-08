Окремим отримувачам субсидій і пільг для продовження виплат з 1 липня потрібно звернутись до ПФУ

Отримувачам житлових субсидії та пільг, які станом на 24 лютого 2022 році проживали або проживають на тимчасово окупованих територіях або територіях активних бойових дій та з початку повномасштабної агресії не звертались за перепризначенням субсидії або пільги, необхідно подати нову заяву для продовження отримання виплат. Про це повідомили у ПФУ.
Відповідне повідомлення зазначеній категорії осіб надійшло в особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України (розділ «Мої повідомлення» – рубрика «Індивідуальні повідомлення»).
У повідомленні йдеться, що оскільки відповідно до постанови Уряду від 8.05.2024 № 521 завершується період дії окремого порядку виплати субсидій та пільг, визначеного постановою Кабінету Міністрів України від 7.03.2022 № 215 «Про особливості нарахування та виплати грошових допомог, пільг та житлових субсидій на період дії воєнного стану», для продовження отримання виплат з 1 липня 2024 року потрібно звернутись до органу Пенсійного фонду України із відповідною заявою та документами.
Подати заяву та необхідні документи можна в один із способів:
Раніше «Судово-юридична газета» писала, чи потрібно звертатися для перерахунку розміру субсидії у зв'язку зі зростанням тарифу на електроенергію.
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