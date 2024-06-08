Окремим отримувачам субсидій і пільг для продовження виплат з 1 липня потрібно звернутись до ПФУ

Кому необхідно звернутися до ПФУ для продовження виплат.

Отримувачам житлових субсидії та пільг, які станом на 24 лютого 2022 році проживали або проживають на тимчасово окупованих територіях або територіях активних бойових дій та з початку повномасштабної агресії не звертались за перепризначенням субсидії або пільги, необхідно подати нову заяву для продовження отримання виплат. Про це повідомили у ПФУ.

Відповідне повідомлення зазначеній категорії осіб надійшло в особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України (розділ «Мої повідомлення» – рубрика «Індивідуальні повідомлення»).

У повідомленні йдеться, що оскільки відповідно до постанови Уряду від 8.05.2024 № 521 завершується період дії окремого порядку виплати субсидій та пільг, визначеного постановою Кабінету Міністрів України від 7.03.2022 № 215 «Про особливості нарахування та виплати грошових допомог, пільг та житлових субсидій на період дії воєнного стану», для продовження отримання виплат з 1 липня 2024 року потрібно звернутись до органу Пенсійного фонду України із відповідною заявою та документами.

Подати заяву та необхідні документи можна в один із способів:

особисто – через сервісні центри Пенсійного фонду України, уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад, центри надання адміністративних послуг;

поштою – на адресу органу Фонду;

онлайн – через вебпортал електронних послуг ПФУ, мобільний застосунок «Пенсійний фонд» або через портал «Дія».

Раніше «Судово-юридична газета» писала, чи потрібно звертатися для перерахунку розміру субсидії у зв'язку зі зростанням тарифу на електроенергію.

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