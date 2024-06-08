Міноборони допустило до експлуатації у ЗСУ понад 110 зразків автотехніки

Понад третина зразків автотехніки – українського виробництва, включаючи броньовані автомобілі, вантажівки та електромотоцикли.

Джерело фото: офіційна сторінка Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Понад 110 зразків автотехніки допущено до експлуатації у Збройних силах України. Як повідомили у Міністерстві оборони, з березня 2022 року до експлуатації у ЗСУ допущено зразки автомобільної техніки українського та іноземного виробництва. З них 60 прийнято на озброєння протягом останніх п’яти місяців.

Серед країн-виробників – США, Німеччина, Швеція, Великобританія, Італія та інші. Понад третина зразків автотехніки – українського виробництва, включаючи броньовані автомобілі, вантажівки та електромотоцикли.

У Міноборони зазначають, що військові, зокрема, отримали популярні моделі позашляховиків, американський тягач-транспортер для важкої техніки, квадроцикли, гексацикли та баггі.

Як писала «Судово-юридична газета» раніше, у Міноборони закликали Раду невідкладно повернутися до розгляду законопроекту про Військову поліцію.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.