Минобороны допустило к эксплуатации в ВСУ более 110 образцов автотехники

Более трети образцов автотехники – украинского производства, включая бронированные автомобили, грузовики и электромотоциклы.

Источник фото: официальная страница Генерального штаба ВСУ в Facebook

Более 110 образцов автотехники были допущены к эксплуатации в Вооруженных силах Украины. Как сообщили в Министерстве обороны, с марта 2022 года к эксплуатации в ВСУ допущены образцы автомобильной техники украинского и иностранного производства. Из них 60 принято на вооружение за последние пять месяцев.

Среди стран-производителей – США, Германия, Швеция, Великобритания, Италия и другие. Более трети образцов автотехники – украинского производства, включая бронированные автомобили, грузовики и электромотоциклы.

В Минобороны отмечают, что военные, в частности, получили популярные модели внедорожников, американский тягач-транспортер для тяжелой техники, квадроциклы, гексациклы и багги.

Как писала «Судебно-юридическая газета», в Минобороны призвали Раду безотлагательно вернуться к рассмотрению законопроекта о Военной полиции.

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