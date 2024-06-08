Коли відбудеться перший матч України на Євро-2024 – календар

Як писала «Судово-юридична газета», збірна України з футболу оголосила остаточний склад команди, який візьме участь у Євро-2024.
Подати заявку команда мала до 7 червня. Тож саме в останній день тренерський штаб оголосив остаточний склад команди.
В Українській асоціації з футболу оприлюднили календар матчів групи Е на Євро-2024
17.06. Румунія — Україна. Мюнхен. 16:00
17.06. Бельгія — Словаччина. Франкфурт-на-Майні. 19:00
21.06. Словаччина — Україна. Дюссельдорф. 16:00
22.06. Бельгія — Румунія. Кельн. 22:00
26.06. Словаччина — Румунія. Франкфурт-на-Майні. 19:00
26.06. Україна — Бельгія. Штутгарт. 19:00
Час початку матчів — київський.
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