Коли відбудеться перший матч України на Євро-2024 – календар

Коли пройдуть матчі України на Євро-2024.

Джерело фото: uaf.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як писала «Судово-юридична газета», збірна України з футболу оголосила остаточний склад команди, який візьме участь у Євро-2024.

Подати заявку команда мала до 7 червня. Тож саме в останній день тренерський штаб оголосив остаточний склад команди.

В Українській асоціації з футболу оприлюднили календар матчів групи Е на Євро-2024

17.06. Румунія — Україна. Мюнхен. 16:00

17.06. Бельгія — Словаччина. Франкфурт-на-Майні. 19:00

21.06. Словаччина — Україна. Дюссельдорф. 16:00

22.06. Бельгія — Румунія. Кельн. 22:00

26.06. Словаччина — Румунія. Франкфурт-на-Майні. 19:00

26.06. Україна — Бельгія. Штутгарт. 19:00

Час початку матчів — київський.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.