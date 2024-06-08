У Вишгороді на Київщині спалахнув рейсовий автобус

У Вишгороді у Київській області сталося загорання рейсового автобуса. Як повідомили у поліції області, транспорт спалахнув під час руху по вулиці міста 8 червня.
У поліції зазначають, що попередньо встановлено, що загорання сталося в моторному відсіку.
Прибувши на місце події, правоохоронці з'ясували, що в громадському транспорті перебувало близько 40 осіб. На щастя, постраждалі відсутні.
Пожежу локалізували рятувальники. Остаточні висновки щодо причини займання, згодом нададуть працівники служби надзвичайних ситуацій.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.