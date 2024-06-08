У Вишгороді на Київщині спалахнув рейсовий автобус

Транспорт спалахнув під час руху.

У Вишгороді у Київській області сталося загорання рейсового автобуса. Як повідомили у поліції області, транспорт спалахнув під час руху по вулиці міста 8 червня.

У поліції зазначають, що попередньо встановлено, що загорання сталося в моторному відсіку.

Прибувши на місце події, правоохоронці з'ясували, що в громадському транспорті перебувало близько 40 осіб. На щастя, постраждалі відсутні.

Пожежу локалізували рятувальники. Остаточні висновки щодо причини займання, згодом нададуть працівники служби надзвичайних ситуацій.

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