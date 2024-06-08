На Дніпропетровщині ексбухгалтерку ліцею підозрюють у заволодінні понад 1 млн грн бюджетних коштів

Прокуратура повідомляє, що підозрювана упродовж 2 років безпідставно завищувала собі і двом працівникам ліцею заробітну плату.

Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Ексбухгалтерку ліцею на Дніпропетровщині підозрюють у заволодінні понад мільйоном гривень бюджетних коштів. Про це повідомляє обласна прокуратура.

За даними слідства, підозрювана упродовж двох років безпідставно завищувала собі і двом працівникам ліцею заробітну плату. Вона вносила неправдиві дані про розмір виплат до системи Інтернет-банкінгу, на підставі яких незаконно нараховувались кошти.

У такий спосіб жінка заволоділа понад 1 млн грн бюджетних коштів.

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