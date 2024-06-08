У Німеччині сотні поліцейських, гелікоптери і дрони продовжують пошуки зниклої 9-річної українки

Українські дипломати тримають ситуацію на контролі.

Джерело фото: поліція округу Саксонія

У Саксонії тривають пошуки українські дівчинки, 9-річної Валерії. Як пише «Укрінформ», речниця поліції міста Хемніц повідомила, що пошукова операція триває.

«На жаль, новин поки немає. Ми працюємо сьогодні, продовжимо завтра, наступного тижня, якщо не буде результату», - сказала речниця.

Вона уточнила, що ведуться пошуки та робота з опитування можливих свідків.

В операції беруть участь сотні поліцейських, водолази, спеціальні собаки. Задіяна спецтехніка, зокрема, гелікоптери і дрони. Українські дипломати тримають ситуацію на контролі.

Як писала «Судово-юридична газета», дівчинка вийшла з дому 3 червня та мала проїхати на автобусі близько двох кілометрів до школи.

Сім'я звернулася до поліції із заявою про зникнення дитини невдовзі після того, як дівчинка вчасно не повернулася зі школи. Згодом з'ясувалося, що на уроках її також не було.

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