Практика судів
  1. У світі

У Німеччині сотні поліцейських, гелікоптери і дрони продовжують пошуки зниклої 9-річної українки

16:50, 8 червня 2024
Українські дипломати тримають ситуацію на контролі.
У Німеччині сотні поліцейських, гелікоптери і дрони продовжують пошуки зниклої 9-річної українки
Джерело фото: поліція округу Саксонія
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Саксонії тривають пошуки українські дівчинки, 9-річної Валерії. Як пише «Укрінформ», речниця поліції міста Хемніц повідомила, що пошукова операція триває.

«На жаль, новин поки немає. Ми працюємо сьогодні, продовжимо завтра, наступного тижня, якщо не буде результату», - сказала речниця.

Вона уточнила, що ведуться пошуки та робота з опитування можливих свідків.

В операції беруть участь сотні поліцейських, водолази, спеціальні собаки. Задіяна спецтехніка, зокрема, гелікоптери і дрони. Українські дипломати тримають ситуацію на контролі.

Як писала «Судово-юридична газета», дівчинка вийшла з дому 3 червня та мала проїхати на автобусі близько двох кілометрів до школи.

Сім'я звернулася до поліції із заявою про зникнення дитини невдовзі після того, як дівчинка вчасно не повернулася зі школи. Згодом з'ясувалося, що на уроках її також не було.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Право на звернення з апеляційною скаргою у деяких випадках також підлягає доведенню – Верховний Суд

Верховний Суд вказав на те, що право на звернення з апеляційною скаргою має лише учасник справи або інша особа, яка доведе вплив оскаржуваного судового рішення безпосередньо на її права.

ВС розтлумачив застосування штрафів на заборгованість понад розмір субвенцій

Верховний Суд кваліфікував неможливість установлення вини у правопорушеннях згідно зі ст. 57, 203, 126 ПК; з періодами до 01.01.2021.

Верховна Рада схвалила зміни щодо протидії розвідувально-підривній діяльності іноземних держав

Не буде вважатися злочином вимушене заподіяння шкоди особою, яка в інтересах нацбезпеки виконувала заздалегідь затверджене керівником спеціально уповноваженого державного органу у сфері контррозвідувальної діяльності контррозвідувальне завдання.

Кабмін схвалив Матрицю реформ і порядок перевірки виконання Україною зобов’язань перед міжнародними партнерами – можна буде слідкувати за реформами онлайн

У реальному часі можна буде побачити хід виконання Україною зобов’язань перед донорами щодо антикорупційної політики, реформи правоохоронних органів, судової реформи.

Верховний Суд виявив колізію у законодавстві, що регулює умови виплати одноразової допомоги на сім'ю у разі смерті потерпілого

Позивачка зазначила, що вона є дружиною померлого внаслідок нещасного випадку на виробництві, однак відповідачі відмовили їй у призначенні одноразової допомоги, оскільки вважали, що для її отримання сім`ї потерпілого необхідно подати документи, що підтверджують однакову адресу реєстрації місця проживання з потерпілим.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Надія Салоїд
    Надія Салоїд
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Людмила Поліщук
    Людмила Поліщук
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду