Россияне ночью нанесли по Киеву и области комбинированного удара: что известно

Ночью враг атаковал Киев и область. Как сообщил начальник КГВА Сергей Попко, удар был комбинирован с применением разного типа вооружения.
«Практически одновременно с ракетами на столицу с того же южного направления двигались вражеские ударные БПлА», - отметил Попко.
В КГВА отметили, что силами и средствами противовоздушной обороны все воздушные цели были уничтожены.
Как отметил Попко, точное количество и тип ракет сообщат в своих отчетах Воздушные Силы, но, по предварительным данным, в столице без пострадавших и разрушений.
Начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко сообщил, что враг атаковал регион ракетами и БПЛА. Тревога продолжалась почти два часа.
«По состоянию на 7:00 из-за падения обломков зафиксировано повреждение ряда объектов в двух районах области», - заявили в ОВА.
В частности, сообщил Кравченко, в одном из районов произошел пожар на промышленном объекте. Из-за падения обломков также поврежден частный дом, АЗС, гараж. В другом районе – загорелось складское помещение
По его словам, в результате падения обломков один человек получил ранение – резаную рану ноги. Ему оказали медицинскую помощь на месте.
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