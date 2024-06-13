Кабмін провів засідання: які рішення ухвалили 13 червня

Уряд визначив термін «зубопротезування» в рамках пілотного проекту для військових, конкретизував медпослуги із зубопротезування і закріпив тарифи на них.

Джерело фото: kmu.gov.ua

Кабінет Міністрів провів засідання, під час якого розглянув низку питань. Які рішення ухвалили, повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Так, Кабміном було:

– Схвалено проект Закону «Про внесення змін до статті 369-3 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за протиправний вплив на результати офіційних спортивних змагань». Законопроектом пропонується викласти у новій редакції статтю 369-3 Кримінального кодексу України та посилити відповідальність за протиправний вплив на результати офіційних спортивних змагань, а саме збільшити розмір штрафу та строк обмеження (позбавлення) волі залежно від конкретного виду правопорушення. Також пропонується впровадити відповідальність за несанкціоноване використання ексклюзивної спортивної інформації з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи.

– Схвалено проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що стосуються торговельного мореплавства та судноплавства на внутрішніх водних шляхах». Законопроектом пропонується внести зміни до Кодексу торговельного мореплавства України, Водного кодексу України, законів «Про транспорт», «Про внутрішній водний транспорт», «Про морські порти України», «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про місцеві державні адміністрації» та деяких інших законодавчих актів з метою перегляду законодавчих основ організації державної системи забезпечення безпеки судноплавства. Проект Закону передбачає підвищення рівня забезпечення безпеки судноплавства в територіальному морі, внутрішніх морських водах, акваторіях морських портів та на внутрішніх водних шляхах; приведення норм національного законодавства у відповідність міжнародним багатостороннім договорам (конвенціям), стороною яких є Україна, у сфері торговельного мореплавства, як держави прапора, держави порту та прибережної держави; наближення до законодавства ЄС; спрощення деяких законодавчих норм, усунення наявних змістовних і термінологічних колізій; дерегуляцію тощо.

– Схвалено проект Закону «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо підвищення ефективності укладення угод про визнання винуватості». Законопроект передбачає вдосконалення національного законодавства в частині положень, які визначають укладення угод про визнання винуватості у кримінальних провадженнях щодо корупційних та повʼязаних з корупцією кримінальних правопорушень.

– Внесено зміни до постанови КМУ від 26.01.2022 N 53 «Про внесення змін до Технічного регламенту безпеки інфраструктури залізничного транспорту і Технічного регламенту безпеки рухомого складу залізничного транспорту», якими відтерміновано строк набрання чинності постанови КМУ N 53 на девʼять місяців, тобто до 03.05.2025.

– Внесено зміни до Порядку здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту, затвердженого постановою КМУ від 28.09.2011 N 1001, в частині віднесення до завдань аудиторського комітету фахових консультацій та розгляд питань, пов’язаних з організацією та здійсненням внутрішнього контролю. Внесено зміни до Основних засад здійснення внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів, затверджених постановою КМУ від 12.12.2018 N 1062, зокрема, щодо:

запровадження з 2026 року декларації керівника з внутрішнього контролю;

доповнення переліку принципів, на яких ґрунтується внутрішній контроль («інтегрованості», «відповідальності та підзвітності», «адекватності»);

поширення заходів з організації і здійснення внутрішнього контролю на об’єкти комунальної власності;

уточнення аспектів внутрішнього середовища щодо питань управління бюджетними коштами, об’єктами державної (комунальної) власності та іншими ресурсами, функціонування інформаційних (автоматизованих), комунікаційних та інформаційно-комунікаційних систем;

уточнення шляхів забезпечення організації та здійснення внутрішнього контролю в установі, зокрема, через комплекс відповідних управлінських заходів;

доповнення положення про залучення аудиторського комітету як консультативно-дорадчого органу для надання фахових консультацій та розгляду питань, пов’язаних з організацією та здійсненням внутрішнього контролю;

посилення управлінської відповідальності та підзвітності керівника і працівників установи тощо.

– Внесено зміни до Порядку забезпечення підручниками та посібниками здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників. Передбачено, з метою рівномірного розподілу навантаження на поліграфічні підприємства, що працюють в умовах російської агресії, та посилення відповідальності видавництв, які забезпечують переклад підручників мовами національних меншин, положення щодо черговості доставки навчальної літератури. Визначено, що видавництво, як одержувач бюджетних коштів, забезпечує: для видання підручників та посібників, які отримали найвищий сумарний узагальнений результат вибору закладами освіти, у складі яких є класи (групи) з навчанням відповідними мовами національних меншин, ïx переклад на ці мови національних меншин, видання та доставку; для видання підручників та посібників, які отримали найвищий сумарний узагальнений результат вибору закладами освіти, ïx адаптацію рельєфно-крапковим та збільшеним шрифтом, видання та доставку. Встановлено норми щодо середньої вартості повторного видання підручників за кошти державного бюджету, яка має бути ідентична вартості підручників, видання яких здійснюється за результатами конкурсних відборів, визначеної паспортом бюджетної програми на поточний рік.

– Внесено зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації загальнодержавних заходів у сфері освіти. Передбачено можливість здійснення закупівлі послуг, пов’язаних з виданням підручників i посібників та ïx доставкою, у видавництв та підприємств, що здійснюють доставку, які несвоєчасно виконали попередні зобовʼязання щодо ïx видання та доставки, оскільки в умовах воєнного та надзвичайного стану, коли значна більшість поліграфічних підприємств знаходиться у районах проведения воєнних (бойових) дій та спостерігається енергегична нестабільність, є ризик затримки здійснення власного друку та доставки підручників i посібників. Закріплено норму щодо відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні й необоротні активи, а також відкриття та закриття рахунків, реєстрацію, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних із використанням бюджетних коштів.

– Внесено зміни до Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд. Передбачено, що при призначенні соціальної допомоги дитині померлого годувальника подається трудова книжка (у разі наявності) померлого годувальника. Спрощено механізм подання документів для призначення соціальної допомоги, передбачивши отримання органами соціального захисту населення відомостей з державних електронних інформаційних ресурсів: через систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів «Трембіта»; шляхом доступу до інформаційних систем або баз даних; шляхом подання запитів до власників (розпорядників) зазначених відомостей. Передбачено надання допомоги на поховання осіб, які отримували соціальну допомогу, в разі їх смерті за кордоном на підставі поданих членами сімʼї або особою, яка проводила поховання, виданих компетентним органом іноземної держави документів, що підтверджують факт смерті отримувача соціальної допомоги. Визначено, що документом, що засвідчує місце проживання внутрішньо переміщеної особи, є довідка про взяття на облік або інформація про тимчасове місце проживання, отримана органом соціального захисту населення з Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.

– Внесено зміни до Порядку проведення моніторингу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених і контролю за неперевищенням обсягу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених, в частині здійснення фотофіксації завантажених лісоматеріалами транспортних засобів та відображення її в Єдиній державній системі електронного обліку деревини.

– Затверджено, з метою забезпечення реалізації Закону України від 20.03.2023 N 2973-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної системи моніторингу довкілля, інформації про стан довкілля (екологічної інформації) та інформаційного забезпечення управління у сфері довкілля», Порядок здійснення моніторингу геологічного середовища. Порядок визначає механізм організації та здійснення комплексу заходів із спостереження, збирання, оброблення, проведення аналізу та зберігання інформації щодо моніторингу геологічного середовища, оцінки і прогнозування змін обʼєктів моніторингу, обміну інформацією між субʼєктами моніторингу у процесі його здійснення, забезпечення органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформацією, розроблення науково обґрунтованих рекомендацій для прийняття управлінських рішень щодо поліпшення, збереження та відновлення стану геологічного середовища, раціонального використання його компонентів.

– Внесено зміни до постанови КМУ від 21.08.1997 N 912 «Про Порядок перетинання державного кордону України аварійно-рятувальними та аварійно-відновними формуваннями для локалізації та ліквідації надзвичайних ситуацій, зумовлених стихійним лихом, аваріями і катастрофами». Вдосконалено механізм митного оформлення майна (товарів та транспортних засобів) формувань України (іноземних держав), що тимчасово вивозитиметься за межі митної території України (або тимчасово ввозитиметься на цю територію).

– Внесено зміни до додатку «Заходи щодо ефективного та раціонального використання державних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету» до постанови КМУ від 11.10.2016 N 710 «Про ефективне використання державних коштів». Розблоковано можливість розроблення та затвердження Державної цільової програми технічної модернізації підприємств водовідведення, що перебувають у державній або комунальній власності, на період до 2035 року. Визначено, що під час підготовки зазначеної Програми фінансування з державного бюджету має бути передбачено починаючи з другого бюджетного періоду після скасування воєнного стану в Україні, крім коштів, що залучаються в рамках програм допомоги ЄС, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ.

– Внесено зміни до постанов КМУ від 01.06.2020 N 587 «Про організацію надання соціальних послуг» і від 14.04. 2021 N 404 «Про затвердження Положення про Єдину інформаційну систему соціальної сфери» з метою забезпечення можливості дистанційного доступу до подання заяв, звернень, повідомлень для осіб, які потребують соціальної підтримки, зокрема, соціальних послуг, та інформаційної взаємодії таких осіб та уповноважених органів, що здійснюють організацію та надання соціальної підтримки, шляхом запровадження Соціального веб-порталу електронних послуг Мінсоцполітики як підсистеми Єдиної інформаційної системи соціальної сфери.

– Внесено до Державного реєстру нерухомих памʼяток України ряд обʼєктів культурної спадщини національного значення в межах міста Києва, зокрема, Археологічний комплекс Кирилівського монастиря (вул. Олени Теліги, 12, вул. Кирилівська, 103) та Смородинський археологічний комплекс (вул. Смородинський узвіз), а також їх складові.

– Внесено до Державного реєстру нерухомих памʼяток України ряд обʼєктів культурної спадщини національного значення у Миколаївській області та відповідно виключено зазначені памʼятники із списку памʼятників архітектури Української РСР, що перебувають під охороною держави, затвердженого постановою Ради Міністрів УРСР від 24.08.1963 N 970 «Про впорядкування справи обліку та охорони памʼятників архітектури на території Української РСР», у звʼязку з їх внесенням до Державного реєстру нерухомих памʼяток України.

– Внесено до Державного реєстру нерухомих памʼяток України ряд обʼєктів культурної спадщини національного значення у Черкаській області та відповідно виключено зазначені памʼятники із списку памʼятників архітектури Української РСР, що перебувають під охороною держави, затвердженого постановою Ради Міністрів УРСР від 24.08.1963 N 970 «Про впорядкування справи обліку та охорони памʼятників архітектури на території Української РСР», у звʼязку з їх внесенням до Державного реєстру нерухомих памʼяток України.

– Внесено зміни до постанов КМУ «Про затвердження Положення про порядок формування і використання коштів фондів підтримки індивідуального житлового будівництва на селі» від 03.08.1998 N 1211, «Про затвердження Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі» від 05.10.1998 N 1597, «Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі» від 22.04.1997 N 376. Встановлено умови надання підтримки індивідуальним забудовникам на селі та критерії, відповідно до яких громадяни мають право на отримання такої допомоги, а також змінено граничну суму надання кредиту. Передбачено можливість повторного отримання особами, що уже отримали кредит, але втратили житло внаслідок військової агресії, кредиту, за умови відсутності заборгованості по раніше отриманих кредитах. Збільшено гранично допустиму суму кредиту, залежно від цільового спрямування тощо.

– Внесено зміни до постанови КМУ від 30.05.2023 N 600 «Про затвердження Порядку надання компенсації за знищені обʼєкти нерухомого майна» з метою приведення її у відповідність до положень Закону від 22.02.2024 N 3588-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правового регулювання питань, повʼязаних із забороною відчуження обʼєктів нерухомого майна, придбаних (у тому числі проінвестованих/профінансованих) з використанням житлового сертифіката на придбання обʼєкта житлової нерухомості». Серед іншого, встановлено вимогу щодо відкриття рахунку для зарахування грошових коштів продавця нерухомого майна у державному банку.

– Затверджено, відповідно до частини шостої статті 15-1 ЗУ «Про поховання та похоронну справу», Порядок здійснення перепоховання на Національному військовому меморіальному кладовищі загиблих (померлих) осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та поховані на тимчасово окупованих територіях (після їх деокупації).

– Затверджено, відповідно до частини шостої статті 15-1 ЗУ «Про поховання та похоронну справу», Порядок здійснення перепоховання на Національному військовому меморіальному кладовищі Героїв України, яким починаючи з 2014 року вручено орден «Золота Зірка».

– Затверджено, відповідно до частини четвертої статті 15-1 ЗУ «Про поховання та похоронну справу», Порядок здійснення перепоховання в колумбарії на Національному військовому меморіальному кладовищі загиблих (померлих) осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, забезпечували виконання службових обов’язків та присяги на вірність Українському народу та урни з прахом яких поховані в колумбарних нішах на інших кладовищах.

– Затверджено, на виконання Закону України від 20.03.2023 N 2973-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної системи моніторингу довкілля, інформації про стан довкілля (екологічної інформації) та інформаційного забезпечення управління у сфері довкілля», Порядок функціонування державної системи моніторингу довкілля та її підсистем. Порядок визначає державну систему моніторингу довкілля та підсистеми державної системи моніторингу довкілля; окреслює засади створення та функціонування державної системи моніторингу довкілля та її підсистем, а також інтеграції моніторингових даних та інформації в рамках автоматизованих інформаційних систем; встановлює цілі державної системи моніторингу довкілля та її підсистем, основні завдання суб’єктів державної системи моніторингу довкілля; окреслює організацію і функціонування державної системи моніторингу довкілля та її підсистем; встановлює режими функціонування державної системи моніторингу довкілля та її підсистем; передбачає взаємовідносини та інформаційну взаємодію між суб’єктами державної системи моніторингу довкілля та суб’єктами інших систем моніторингу. Визнано такою, що втратила чинність, постанову КМУ від 30.03.1998 N 391 «Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля».

– Здійснено, у звʼязку з повномасштабною збройною агресією РФ проти України та участю в ній РБ, вихід України з Угоди про порядок митного оформлення та митного контролю товарів, що переміщуються між державами - учасницями Угоди про створення зони вільної торгівлі, вчиненої у м. Ялті 08.10.1999.

– Внесено зміни до Положення про Єдиний державний вебпортал електронних послуг з метою нормативного врегулювання доступу користувача до функціональних можливостей електронної системи охорони здоровʼя засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Порталу Дія), зокрема, з використанням мобільного додатку Порталу Дія (Дія), удосконалення механізму здійснення оплати адміністративного збору за надання публічних (електронних публічних) послуг, зокрема, комплексних електронних публічних послуг, наданих в автоматичному режимі, штрафів за адміністративні правопорушення, державного мита, інших платежів, розрахунків під час їх отримання та надання благодійних пожертв на Порталі Дія, а також використання технологій штучного інтелекту.

– Внесено зміни у додаток 4 «Перелік товарів (аграрної продукції), експорт яких підлягає ліцензуванню» до постанови КМУ від 27.12.2023 N 1402 «Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2024 рік». Закріплено, що у разі коли країною призначення товарів, що класифікуються за кодами згідно з УКТЗЕД 1001 99 00 00, 1005 90 00 00, 1205 10 90 00, 1205 90 00, 1206 00 91 00, 1206 00 99 00, є Республіка Болгарія, Румунія, Словацька Республіка, Угорщина та Республіка Польща, застосовується режим ліцензування експорту, який стосується всіх субʼєктів зовнішньоекономічної діяльності, зокрема тих, що включені до переліку верифікованих субʼєктів агропромислового комплексу.

– Прийнято рішення відповідно до статті 6 ЗУ «Про Державний бюджет України на 2024 рік» за результатами відбору банків-кредиторів на умовах, визначених Порядком надання державних гарантій на портфельній основі, затвердженим постановою КМУ від 14.07.2021 N 723, надати у 2024 році державні гарантії для забезпечення часткового виконання боргових зобовʼязань за портфелем кредитів банків-кредиторів, наданих субʼєктам господарювання мікропідприємництва, малого та/або середнього підприємництва - резидентам України, 15 банкам на загальну суму 7 млрд. 757, 5 млн. грн.

– Виділено на безповоротній основі за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету Харківській обласній державній адміністрації (для Харківської обласної військової адміністрації) 2 млрд. 500 млн. 158,828 тис. гривень для забезпечення сталого проходження опалювального сезону 2024/25 року і створення належних умов для проживання населення м. Харкова та Харківської області.

– Внесено зміни до Порядку направлення водіїв транспортних засобів для проведення огляду з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, і проведення такого огляду. Передбачено, що огляд водія транспортного засобу в закладі охорони здоров’я проводиться в будь-який час доби із застосуванням спеціальних технічних засобів (законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, які відповідають вимогам законодавства про метрологію та метрологічну діяльність), тестів на вміст наркотичного засобу або психотропної речовини в організмі особи. При позитивному результаті тесту обов'язковим є підтвердження наявності наркотичного засобу або психотропної речовини лабораторним дослідженням.

– Внесено зміни до постанови КМУ від 27.02.2024 N 212 «Деякі питання реалізації пілотного проекту щодо зубопротезування окремих категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України». Визначено термін «зубопротезування», конкретизовано медичні послуги із зубопротезування (групи послуг N 1 та N 2) і закріплено тарифи на них.

– Внесено зміни до Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних та до Порядку розгляду скарги щодо рішення про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, про неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість, про відповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку з метою виконання абзацу другого пункту 5 розділу ІІ ЗУ N 3603-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо вдосконалення онлайн-комунікації з платниками податків та уточнення окремих положень законодавства» щодо забезпечення комунікації платника податку на додану вартість або його представника з комісією з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних Державної податкової служби України без особистої присутності із застосуванням засобів відеозв’язку для реалізації можливості заслуховування позиції платника податків або його представника під час оскарження рішень комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування територіальних органів ДПС. Доповнено Порядки новими положеннями щодо повноважень комісії центрального рівня та внесено зміни до механізму розгляду скарг на рішення комісій регіонального рівня в разі виявлення бажання платником податку надати усні пояснення особисто або через свого представника в режимі відеоконференції.

– Схвалено проект Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про імплементацію Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті. Угода передбачає врегулювання двосторонньої взаємодії між Сторонами у разі, якщо запланована діяльність матиме значний шкідливий транскордонний вплив на територію зачепленої Сторони, визначає сферу її застосування та встановлює механізм здійснення процедури оцінки впливу на навколишнє середовище компетентними органами.

– Здійснено розподіл у 2024 році коштів державного бюджету, що надійшли з місцевих бюджетів у вигляді субвенції за кодом класифікації доходів бюджету «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на перерахування коштів в умовах воєнного стану або для здійснення згідно із законом заходів загальної мобілізації та з метою відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності» за спеціальним фондом в обсязі 30 млн. гривень (видатки розвитку) Міністерству оборони на бюджетну програму «Забезпечення діяльності Збройних Сил України, підготовка кадрів і військ, медичне забезпечення особового складу, ветеранів військової служби та членів їхніх сімей, ветеранів війни».

– Схвалено проект Рамкової угоди про співпрацю щодо консультативної підтримки EIB/JASPERS для загального відновлення та розвитку України між Урядом України та Європейським інвестиційним банком. Рамковою угодою визначаються рамки для подальшого співробітництва між Урядом України та Європейським інвестиційним банком з метою консультативної підтримки України для її загального відновлення та розвитку.

– Присуджено у 2024 році премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій 2 роботам-переможцям конкурсу (роботі «Інноваційні технології підвищення ефективності вогневого ураження» та роботі «Інноваційні технології діагностики та лікування найпоширеніших ендокринних і гормонозалежних захворювань») в розмірі 200,0 тис. грн кожна.

– Вилучено з постійного користування державних підприємств, установ ряд земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності та передано їх у постійне користування державному підприємству «Фонд аграрних інвестицій» без зміни цільового призначення.

– Здійснено перерозподіл видатків державного бюджету і надання кредитів з державного бюджету в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству енергетики у спеціальному фонді державного бюджету на 2024 рік для реалізації інвестиційних проектів за рахунок кредитів (позик), залучених державою, шляхом: зменшення обсягу надання кредитів з державного бюджету за програмою «Реконструкція трансформаторних підстанцій східної частини України» на 20 млн. 512,5 тис. гривень (інвестиційний проект «Реконструкція трансформаторних підстанцій східної частини України», кредитор - Кредитна установа для відбудови); та збільшення обсягу видатків споживання за програмою «Впровадження Програми реформування та розвитку енергетичного сектора» на 20 млн. 512,5 тис. гривень (інвестиційний проект «Другий проект з передачі електроенергії», кредитор - Міжнародний банк реконструкції та розвитку).

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