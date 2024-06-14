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Подозреваемый в убийстве 9-летней украинки бежал из Германии — ЗМІ

16:59, 14 июня 2024
В последний раз подозреваемого видели в чешском городе Млада-Болеслав, в 200 км от места убийства.
Подозреваемый в убийстве 9-летней украинки бежал из Германии — ЗМІ
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Как известно, в Германии нашли мертвой девятилетнюю девочку из Украины. В убийстве подозревают двух мужчин: бывшего парня ее матери Андрея из Молдовы и их 55-летнего соседа Геннадия из Украины.

По данным издания Bild, основным подозреваемым является уроженец Молдовы Андрей, бывший парень 33-летней матери Валерии. Он проживает в Праге, но ни чешские, ни немецкие правоохранители не могут его найти. Утром 3 июня, в день убийства, он писал бывшей возлюбленной и требовал созвониться. По информации издания, он был в Дебельне в тот день.

С тех пор Андрей покинул Германию. В последний раз его видели в чешском городе Млада-Болеслав, в 200 км от Дебельна. Он был за рулем кабриолета Peugeot 206 CC.

Чешская полиция подтвердила, что подключилась к расследованию убийства по запросу немецких коллег.

Издание добавляет, что официально немецкая полиция не комментирует ход расследования убийства.

Фото: Bild

Как писала «Судебно-юридическая газета», девочка вышла из дома 3 июня и должна была проехать на автобусе около двух километров в школу.

Семья обратилась в полицию с заявлением об исчезновении ребенка вскоре после того, как девочка вовремя не вернулась из школы. Впоследствии выяснилось, что на уроках ее тоже не было.

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