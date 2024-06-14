$50 млрд кредита, который будет погашаться за счет прибыли от замороженных активов рф – Сергей Марченко рассказал, какие условия называла Украина

На саммите G7 принято решение о выделении 50 млрд долларов Украине за счет замороженных активов россии, но финальное коммюнике еще готовится.

Как известно, 14 июня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что страны «Большой семерки» (G7) договорились предоставить Украине кредиты на сумму около $50 млрд до конца года. «Мы используем сверхдоходы от суверенных активов россии, чтобы их погасить. Это базируется на действиях ЕС, где мы уже направляем эти сверхдоходы на оборону и восстановление Украины», - отметила она.

Судя по ее уведомлению, деньги должны выделяться на безвозвратной основе, а это значит, что долг Украины по такому «кредиту» увеличиваться не будет, и эти средства не будут нуждаться в возврате. «Погашаться» этот кредит будет с доходов, которые генерируют замороженные российские активы. Напомним, что значительная часть этих активов в форме ценных бумаг заморожена на счетах в бельгийском депозитарии Euroclear. Ранее о таком механизме сообщало издание Financial Times.

Вместе с тем, Саммит стран G7 еще продолжается, и финальная редакция такого предложения в форме коммюнике пока неизвестна.

Ранее сообщалось, что для поддержки Украины будет создан фонд под эгидой международной организации. Это может быть, например, Всемирный банк. Страны будут вносить взносы в виде кредитов, а прибыль от инвестирования замороженных активов будет использоваться для погашения этих кредитов.

Министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире телемарафона заявил, что у Украины были собственные ключевые условия к «Большой семерке» (G7) по выделению 50 млрд долларов.

Сергей Марченко предложил дождаться коммюнике по результатам саммита лидеров G7. После этого начнется техническая работа, которая поможет структурировать решения по выделению средств правильно.

Представители Украины, в свою очередь, также были вовлечены в обсуждение этого вопроса и имел свои ключевые условия.

В частности, Украина должна получить средства в этом году (что следует и из заявления президентки Еврокомиссии), средства должны носить безусловный характер (т.е. не должны быть выдвинуты дополнительные условия для их получения), а также средства должны быть направлены на любые цели и расходы, в которых нуждается Украина.

«К нам прислушались и я надеюсь, что в техническом решении, которое мы сейчас обсуждаем, это будет реализовано. Кроме того, это позволяет двигать основной трек – конфискация активов, на которой мы также настаивали», – пояснил Сергей Марченко.

Кроме того, эти средства помогут закрыть Госбюджет на 2025 год, который, по словам министра, «выглядел для Украины абсолютно незакрытым не только в части военных расходов, но и социально-гуманитарных».

«Сейчас мы эти заверения, надеюсь, получили и технические команды наработают эти решения и дальше у нас есть перспектива сформировать бюджет на 2025 год для того, чтобы он предусматривал все необходимые нам расходы», - подчеркнул министр финансов.

Автор: Наталья Мамченко

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