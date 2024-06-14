Вибори голови ВККС відбудуться 20 червня

У Вищій кваліфікаційній комісії суддів відсутній постійний голова з 27 березня.

Джерело фото: ВККС

Вища кваліфікаційна комісія суддів призначила вибори нового голови ВККС на 20 червня 2024 року.

Відповідне пленарне засідання Комісії заплановане на 14:00.

Нагадаємо, що ВККС немає постійного голови Комісії з 27 березня, після того як суддя Київського апеляційного суду Роман Ігнатов подав у відставку з посади як голови ВККС, так і члена Комісії.

Слід зазначити, що обрання нового голови ВККС може суттєво вплинути на «розподіл влади» всередині ВККС. Адже у разі, якщо головою Комісії буде обрано не суддю, то на посаду заступника голови Комісії необхідно буде обирати виключно суддю або суддю у відставці.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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