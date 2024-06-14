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Выборы главы ВККС состоятся 20 июня

20:45, 14 июня 2024
В Высшей квалификационной комиссии судей отсутствует постоянный председатель с 27 марта.
Выборы главы ВККС состоятся 20 июня
Источник фото: ВККС
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Высшая квалификационная комиссия судей назначила выборы нового главы ВККС на 20 июня 2024 года.

Соответствующее пленарное заседание Комиссии запланировано на 14.00.

Напомним, что у ВККС нет постоянного председателя с 27 марта, после того, как судья Киевского апелляционного суда Роман Игнатов подал в отставку с должности как председателя ВККС, так и члена Комиссии.

Следует отметить, что избрание нового главы ВККС может оказать существенное влияние на «распределение власти» внутри ВККС. Ведь если председателем Комиссии будет избран не судья, то на должность заместителя председателя Комиссии необходимо будет выбирать исключительно судью или судью в отставке.

Автор: Вячеслав Хрипун

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