Практика судів
  1. У світі

Лідери країн G7 нададуть Україні кредит близько $50 млрд до кінця року за рахунок заморожених активів рф

21:49, 13 червня 2024
Кошти будуть виділені у вигляді кредитів, платити за якими Україна буде за рахунок відсотків від заморожених активів рф.
Лідери країн G7 нададуть Україні кредит близько $50 млрд до кінця року за рахунок заморожених активів рф
Джерело фото: x.com/vonderleyen
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

G7 офіційно схвалила виділення Україні 50 млрд доларів цього року. Про це повідомила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Кошти будуть виділені у вигляді кредитів, платити за якими Україна буде за рахунок відсотків від заморожених активів рф.

«Ми використаємо прибутки від суверенних активів росії для його погашення.

Це базується на діях ЄС, де ми вже спрямовуємо ці прибутки на оборону та реконструкцію України», - написала вона.

Нагадаємо, Міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер анонсував 50 млрд доларів для України із заморожених активів рф.

Як писала «Судово-юридична газета», лідери країн G7 досягли домовленості про надання Україні фінансової допомоги у розмірі 50 мільярдів доларів до кінця року.

«У нас є угода. Як завжди, в G7 лідери ухвалюють рішення, а технічні фахівці потім виконують свою роботу, щоб надати йому форму», – зазначив представник канцелярії французького президента.

За планом, країни G7 використають прибуток від відсотків на 300 мільярдів євро заморожених активів російського Центрального банку для допомоги Києву. Цей прибуток буде використано як заставу для кредиту на суму до 50 мільярдів доларів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Заброньовані за органами влади та окремі посадовці не будуть проходити ВЛК – Кабмін вніс уточнення

Уряд вирішив окремо уточнити, що заброньовані, а також судді, народні депутати, члени ВРП, ВККС не проходять медичний огляд.

Громадська рада доброчесності може надати негативні висновки до 80% кандидатів на посади суддів апеляційних судів – ВККС

Негативні висновки ГРД ВККС доведеться розглядати на пленарних засіданнях, що позначиться на строках проведення конкурсу.

Кабмін вніс зміни щодо порядку огляду водіїв на предмет сп’яніння

Огляд водія в закладі охорони здоров’я проводиться в будь-який час доби у тому числі із застосуванням тестів на вміст наркотичного засобу або психотропної речовини.

В Україні є підприємства, 90% перевірок щодо яких є незаконними — адвокат

Адвокат Володимир Бевза заявив, що в Україні існують підприємства, більшість перевірок контролюючих органів щодо яких є незаконними.

Суддів з судів першої інстанції зможуть тимчасово відряджати до апеляційних судів для розгляду справ, — Денис Маслов

У Верховній Раді розповіли про «план Б», якщо конкурс на посади суддів апеляційних судів надто затягнеться або не виправдає очікувань.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ганна Фазикош
    Ганна Фазикош
    голова Закарпатського апеляційного суду
  • Ірина Ковальська
    Ірина Ковальська
    суддя Вінницького апеляційного суду
  • Руслан Козлов
    Руслан Козлов
    голова Печерського районного суду міста Києва
  • Тетяна Бацуца
    Тетяна Бацуца
    голова Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Євген Мєзєнцев
    Євген Мєзєнцев
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду