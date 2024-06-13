Лідери країн G7 нададуть Україні кредит близько $50 млрд до кінця року за рахунок заморожених активів рф

Кошти будуть виділені у вигляді кредитів, платити за якими Україна буде за рахунок відсотків від заморожених активів рф.

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G7 офіційно схвалила виділення Україні 50 млрд доларів цього року. Про це повідомила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Кошти будуть виділені у вигляді кредитів, платити за якими Україна буде за рахунок відсотків від заморожених активів рф.

«Ми використаємо прибутки від суверенних активів росії для його погашення.

Це базується на діях ЄС, де ми вже спрямовуємо ці прибутки на оборону та реконструкцію України», - написала вона.

Нагадаємо, Міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер анонсував 50 млрд доларів для України із заморожених активів рф.

Як писала «Судово-юридична газета», лідери країн G7 досягли домовленості про надання Україні фінансової допомоги у розмірі 50 мільярдів доларів до кінця року.

«У нас є угода. Як завжди, в G7 лідери ухвалюють рішення, а технічні фахівці потім виконують свою роботу, щоб надати йому форму», – зазначив представник канцелярії французького президента.

За планом, країни G7 використають прибуток від відсотків на 300 мільярдів євро заморожених активів російського Центрального банку для допомоги Києву. Цей прибуток буде використано як заставу для кредиту на суму до 50 мільярдів доларів.

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